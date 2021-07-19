Разрушительное наводнение в Германии: большая вода спровоцировала экологическую катастрофу

Подобных наводнений в Германии не наблюдалось уже почти 60 лет / Фото Reuters

После мощного наводнения, спровоцированного проливными дождями, на Западе Германии произошел разлив нефти.

В Кельне власти заявили об экологической катастрофе к югу от города Хюккесваген, который находится в пострадавшей от стихии земле Северный Рейн – Вестфалия, информирует Bild.

Сообщается, что из-за наводнения в местную реку и водохранилище, кроме нефти, попали и другие вредные вещества. На данный момент эксперты собирают пробы воды и воздуха, чтобы установить концентрацию вредных веществ.

Власти запретили в зоне чрезвычайной ситуации купаться, рыбачить и даже кататься на лодках.

Как сообщал Главред, в результате проливных дождей на западе Германии на прошлой неделе началось наводнение. Больше всего пострадали федеральные земли Северный Рейн-Вестфалия, Рейнланд-Пфальц, Саксония, Бавария.

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Подобных наводнений в Германии не наблюдалось уже почти 60 лет. По данным немецкого метеорологического агентства, в некоторых районах за сутки выпала двухмесячная норма осадков.

Во время стихийного бедствия погибли по меньшей мере 188 человек, многие до сих пор числятся пропавшими без вести, поэтому число жертв может возрасти, передает ВВС.

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала ситуацию с наводнением ужасающей.

"Это невероятная, ужасающая ситуация, в немецком языке, пожалуй, не найти таких слов, чтобы описать разрушения", - сказала она во время визита в деревню Шульд в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.

Меркель пообещала финансовую помощь пострадавшим районам. Правительство выделит более 300 млн евро в качестве немедленной помощи и миллиарды евро на ремонт разрушенных домов, улиц и мостов, заявил министр финансов Олаф Шольц.

Ангела Меркель посетила пострадавшую от наводнения деревню Шульд / Фото Reuters

Отметим также, что хотя в наиболее пострадавших районах Германии вода начинает спадать, в других регионах Европы наводнение продолжается из-за сильных дождей. В частности, ливни продолжаются в Австрии, Бельгии и Швейцарии.

Как сообщал Главред, климатолог Андреас Финк из Института метеорологии и климатических исследований Технологического института Карлсруэ рассказал, что глобальные изменения климата приведут к тому, что аномальные дожди, накрывшие Европу и спровоцировавшие катастрофические наводнения, будут выпадать все чаще и станут привычным явлением.