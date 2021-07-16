Часть Европы залило и затопило: число жертв возросло до 81 человека

Ряд стран Европы пострадал от наводнения / Фото Reuters

После рекордных ливней ряд стран Европы затопило. Число погибших возросло до более 80 человек, большинство жертв - на западе Германии. Десятки людей считаются пропавшими без вести. В Бельгии сообщили о смерти девяти человек, в том числе 15-летней девочки.

По состоянию на утро 16 июля жертвами наводнений в Германии стал уже 81 человек: 50 - в федеральной земле Рейнланд-Пфальц и 31 - в Северном Рейне-Вестфалии, передает The Guardian.

Среди погибших в Рейнланд-Пфальце - 9 жителей заведения для людей с ограниченными возможностями и двое спасателей. В Северном Рейне-Вестфалии больше всего пострадал город Ойскирхен, там жертвами стихии стали по меньшей мере 15 человек.

Продолжается масштабная эвакуация, в которой принимают участие 2,5 тысячи спасателей и военных. Они на вертолетах снимают людей с крыш и балконов, передает ТСН.

Из-за мощных ливней реки вышли из берегов. Больше всего пострадали немецкие земли Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия. Немало городов и сел полностью затоплены и завалены деревьями и разбитыми машинами. 150 тысяч домов остаются без электричества. В стране нарушено транспортное сообщение.

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Из-за непогоды на западе Германии закрыли школы, а в Шульде, где объявлено чрезвычайное положение, около 25 домов находятся под угрозой обрушения.

К слову, сегодня в Германии снова прогнозируются сильные дожди.

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала ситуацию катастрофой. Премьер-министр Северного Рейн-Вестфалии Армин Лашет обвинил в экстремальной погоде глобальное потепление.

"Мы будем сталкиваться с такими событиями снова и снова, а это значит, что нам необходимо ускорить принятие мер по защите климата, так как изменение климата не ограничивается одним государством", — сказал он.

От большой воды также страдают Бельгия, Нидерланды, Франция и Швейцария. По прогнозам синоптиков, 16 июля там везде есть большая вероятность новых наводнений.

Жителям бельгийского города Льеж приказали эвакуироваться или же перебраться на верхние этажи своих домов.

Ожидается, что река Маас, протекающая через город, поднимется еще на 1,5 метра, несмотря на то, что она уже находится на грани разлива. Местные власти также обеспокоены тем, что мост через реку в этом районе может обрушиться.

Сильные паводки также ударили по Нидерландам. Там нет сообщений о жертвах, но тысячи людей в городах и селах вдоль реки Маас призвали как можно скорее покинуть свои дома.

Читайте такжеНа Закарпатье 12-летняя девочка спасла четверых детей во время мощного наводнения

Как сообщал Главред, в минувшие выходные непогода накрыла Карпаты. После сильного ливня и подтопления пропал 65-летний житель села Ясиня – мужчина мог стать жертвой стихии.

За несколько часов в Раховском районе выпала почти половина месячной нормы осадков. Горные потоки превратились в бурные реки. Затопило две сотни домов. Кроме того, наводнение размыло дорогу.

На одной из самых высоких вершин Украинских Карпат - горе Поп Иван Черногорский- выпал град. Непогода бушевала, когда на горе было полсотни человек. Всем удалось скрыться.