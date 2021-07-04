В Крыму мощные ливни вызвали потопы и сход селевого потока

Из берегов вышли несколько крымских рек: Бельбек, Коккозка и Бага.
В захваченном РФ Крыму продолжающиеся ливни вызвали сход селя и подтопления в нескольких населенных пунктах.
Как сообщает Интерфакс, в результате схода селевого потока в селе Соколиное Бахчисарайского района оказался подтоплен частный дом. Также сообщается, что несколько домовладений подтопило в селе Куйбышево. На место направлена оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона.
Кроме того, в Красногвардейском районе затопило подвальные помещения двух многоквартирных домов.
При этом воду откачивают с помощью мотопомп.
Отметим, что режим ЧС действует на территории Крыма с 17 июня.
Тогда в Керчи и близлежащих районах выпало полторы месячные нормы осадков, в зоне подтопления находились более 300 домов, около 20 тысяч человек остались без питьевой воды.
На следующий день сильные ливни и подтопления случились в Ялте, на пляжах города пока запрещено купаться.
Напомним, на оккупированный Крым обрушились ливни, началось наводнение. Больше всего пострадали Ялта и Керчь.
В Ялте выпали три месячные нормы осадков (135 мм). Такого не было с 1922 года. В отдельных частях города не было света и водоснабжения.
В Керчи затопило около 300 домохозяйств, центральные улицы и городские больницы. Под водой оказалась часть трассы Таврида.
Масштабный потоп в оккупированной Ялте принес разрушения и человеческие жертвы. Количество пострадавших достигло почти 20 человек, один погибший.