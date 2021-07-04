В Крыму мощные ливни вызвали потопы и сход селевого потока

В Крыму продолжаются мощные потопы / Фото Reuters

В захваченном РФ Крыму продолжающиеся ливни вызвали сход селя и подтопления в нескольких населенных пунктах.

Как сообщает Интерфакс, в результате схода селевого потока в селе Соколиное Бахчисарайского района оказался подтоплен частный дом. Также сообщается, что несколько домовладений подтопило в селе Куйбышево. На место направлена оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона.

Кроме того, в Красногвардейском районе затопило подвальные помещения двух многоквартирных домов.

При этом воду откачивают с помощью мотопомп.

Реклама

Отметим, что режим ЧС действует на территории Крыма с 17 июня.

Тогда в Керчи и близлежащих районах выпало полторы месячные нормы осадков, в зоне подтопления находились более 300 домов, около 20 тысяч человек остались без питьевой воды.

На следующий день сильные ливни и подтопления случились в Ялте, на пляжах города пока запрещено купаться.

Напомним, на оккупированный Крым обрушились ливни, началось наводнение. Больше всего пострадали Ялта и Керчь.

В Ялте выпали три месячные нормы осадков (135 мм). Такого не было с 1922 года. В отдельных частях города не было света и водоснабжения.

В Керчи затопило около 300 домохозяйств, центральные улицы и городские больницы. Под водой оказалась часть трассы Таврида.

Масштабный потоп в оккупированной Ялте принес разрушения и человеческие жертвы. Количество пострадавших достигло почти 20 человек, один погибший.