УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Масштабный потоп в оккупированной Ялте: один погибший, около 20 пострадавших

19 июня 2021, 10:34

У всех пострадавших легкие повреждения. У одного человека состояние средней тяжести - у него перелом лодыжки, он прооперирован.

1624087208-5400.JPG
Наводнение в Ялте стало рекордным за 100 лет / Фото Reuters

Масштабный потоп в оккупированной Ялте принес разрушения и человеческие жертвы. Количество пострадавших достигло 11 человек, один погибший.

Как сообщила глава незаконной администрации города Янина Павленко, у всех пострадавших легкие повреждения. У одного человека состояние средней тяжести - прооперирован, у него перелом лодыжки. Погиб один один человек - мужчина 1995 года рождения, передают Новости Крыма.

Тем временем Крыминформ сообщает в Telegram, что количество пострадавших от непогоды в Ялте увеличилось до 18 человек. Одна женщина числится пропавшей без вести.

Оккупационные власти говорят, что ситуация в городе и в поселке Кореиз после потопа достаточно сложная. Людей могут начать эвакуировать.

87 домов оказались подтопленными, а по меньшей мере 281 человека, в том числе 49 детей, эвакуировали и "расселили в муниципальные пансионаты". На сайте Ростуризма заявили, что въезд в город, который раньше закрыли из-за наводнения, в настоящее время "осуществляется без ограничений".

Из-за наводнения частично пострадали ялтинские гостиницы и санатории. Также сообщается о затоплении "до самого потолка" ялтинского крокодиляриума, расположенного на цокольном этаже здания в центре города.

По словам директора учреждения Виктора Жиленко, "около 90% животных удалось эвакуировать", другие же "могут спастись и существовать в холодной воде". Работники пока не могут попасть в помещение крокодиляриума, поэтому информации о том, есть ли погибшие животные - нет.

  • Потоп в Ялте
    Потоп в Ялте Фото Reuters
  • Потоп в Ялте
    Потоп в Ялте Фото Reuters
  • Потоп в Ялте
    Потоп в Ялте Фото Reuters
  • Потоп в Ялте
    Потоп в Ялте Фото Reuters
  • Потоп в Ялте
    Потоп в Ялте Фото Reuters
  • Потоп в Ялте
    Потоп в Ялте Фото Reuters
  • Потоп в Ялте
    Потоп в Ялте Фото Reuters
  • Потоп в Ялте
    Потоп в Ялте Фото Reuters
  • Потоп в Ялте
    Потоп в Ялте Фото Reuters
  • Потоп в Ялте
    Потоп в Ялте Фото Reuters

Горожане публикуют в соцсетях видео потопа в Ялте. На кадрах видно, как поток воды сносит деревья, машины, МАФы и другие препятствия на своем пути. Город фактически "пошел под воду".

Как сообщалось, в захваченном Россией Крыму объявлен режим чрезвычайной ситуации. По причине длительных ливней на полуострове произошло наводнение. Больше всего пострадали Ялта и Керчь.

В оккупированной россиянами Ялте выпали три месячные нормы осадков (135 мм). Такого не было с 1922 года. В отдельных частях города нет света и водоснабжения.

В Керчи затопило около 300 домохозяйств, центральные улицы и городские больницы. Под водой оказалась часть трассы Таврида.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в аннексированном Крыму в один момент произошла ситуация, когда воды стало даже больше, чем нужно полуострову. При этом материковая Украина может столкнуться с проблемами глобального изменения климата. Государство уже работает над тем, чтобы предотвратить такой удар.

Напомним, мощные ливни затопили улицы Днепра и Одессы. Машины плавали на дорогах. Шквальный ветер свалил множество деревьев.

Добавим, на Кубани прошел огромный град. Осадки размером с куриное яйцо выпали в Павловском районе. В Сети возмутились видеокадрами местных жителей, которые снимали непогоду в то время, как на улице в затопленном дворе блуждал пес.

наводнение новости Крыма Новости Ялты
Сейчас вы просматриваете новость «Масштабный потоп в оккупированной Ялте: один погибший, около 20 пострадавших». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Гороскоп на 15 июня 2021 всех знаков Зодиака: провальные дела, свидания и укрепление дараГороскоп на 15 июня 2021 всех знаков Зодиака: провальные дела, свидания и укрепление дара -10 кг до конца лета: Наталья Могилевская рассказала, как хочет измениться-10 кг до конца лета: Наталья Могилевская рассказала, как хочет измениться Гороскоп на 17 июня 2021 всех знаков Зодиака: любовный сюрприз, знакомства и плохие знакиГороскоп на 17 июня 2021 всех знаков Зодиака: любовный сюрприз, знакомства и плохие знаки Байден после встречи заявил о разногласиях с Путиным по вопросу УкраиныБайден после встречи заявил о разногласиях с Путиным по вопросу Украины "Взять" Горловку и Донецк: в СНБО оценили шансы ВСУ освободить оккупированные территории"Взять" Горловку и Донецк: в СНБО оценили шансы ВСУ освободить оккупированные территории

Последние новости

10:45

В Киеве сотрудница научного института сперла псевдочуму: всплыли неожиданные детали

10:34

Масштабный потоп в оккупированной Ялте: один погибший, около 20 пострадавших Фото Видео

09:29

Хотели быстро перебежать проспект: в Киеве фура на скорости раздавила мужчину и женщину

09:18

На Черкасчине мать ученицы сломала позвоночник, делая ремонт в школе

08:29

Коронавирус в Украине 19 июня: заразились более 850 человек, 23 из них – дети Видео

Реклама
08:13

В России разбился самолет, много жертв и пострадавших

07:57

В США 13-летняя девочка по приказу жестокой матери закопала во дворе 4-летнюю сестру Видео

07:45

Почему США никогда не сдадут Украину России мнение

07:17

У Байдена назвали абсурдной информацию о заморозке военной помощи Украине на 100 млн долларов Видео

07:10

Нападение России из-за вступления Украины в НАТО: политик раскрыл планы Путина Видео

06:30

Ковыряние в болоте: что ждет Украину в случае продолжения работы с МВФ мнение

06:02

Самые модные короткие стрижки 2021 для женщин после 40 лет с эффектом омоложения Видео

05:28

Заявление Путина и Байдена по Донбассу: эксперт объяснил, к чему готовиться Украине Видео

05:02

Шесть причин, почему вы не голодны по утрам Видео

04:22

5 простых вещей, которые помогают выглядеть моложе своих лет Видео

03:50

Вытравливать придется долго: продюсер рассказал, почему украинский шоубиз проигрывает российскому

03:02

Как ухаживать за орхидеей Фаленопсис, чтобы она цвела долго Видео

02:16

Гороскоп на завтра 20 июня 2021 всех знаков Зодиака: резкий уход удачи и возрастание любви Видео

01:37

"Задача со звездочкой": эксперт назвал самый безопасный способ уволить Авакова

00:51

Молитвы на сон грядущий краткая и на русском языке: слушать и читать Видео

Реклама
00:19

Врач рассказал, как острое воспаление переходит в хроническое Видео

00:07

Возвращение Крыма Украине и ряд уступок: в Британии объявили о новой инициативе по России Видео

00:05

Врач рассказала, с какими продуктами опасно есть черешню Видео

18 июня, пятница
23:54

Украину ждет аномальная жара в июле - климатолог Видео

23:31

Грибы и их польза для здоровья: чего больше - вреда или пользы Видео

23:30

"Россия нас не остановит": в МИД резко предупредили Москву о планах по Крыму Видео

23:23

Названы вещи, которые крадут вашу энергию и здоровье Видео

23:08

В Киеве учительница издевалась над учеником с аутизмом и жестоко ответит за избиение Видео

22:44

"Позиция России – полный абсурд": Данилов заявил о крахе Минских соглашений и выборов на Донбассе

22:43

Как остановить зуд от укусов насекомых: четыре быстрых домашних средства Видео

22:23

10 примет, которые точно привлекут удачу и богатство Видео

22:14

В моду на лето 2021 вернулись неподражаемые атласные юбки из 90-х, которые вызывают трепет в душе Видео

21:52

"Оккупанты не знают, что делать": у Зеленского объявили о "решении" проблемы с водой в Крыму Видео

21:39

Симптомы рака: три ощущения, которые могут указывать на опухоль Видео

21:28

"За*бись": нардеп Кива снова нахамил журналисту и попал в скандал Видео

21:06

Генри Кавилл опубликовал новый тизер второго сезона "Ведьмака" Видео

21:01

Десятки новых супермаркетов России в Украине: у Зеленского заявили о решении властей Видео

20:56

США заморозили военную помощь Украине на $100 млн - Politico Видео

20:24

На Украину снова налетит ураган: погода на выходных устроит настоящее пекло Видео

20:09

"Движения вперед не будет": Кравчук поставил Путину ультиматум по Донбассу Видео

Реклама
19:57

"Пишу курсовую на е***м украинском языке": беременную харьковскую студентку хотят уволить Видео

19:55

"Наводим порядок": Зеленский объявил о санкциях против российского бизнесмена и чиновника Видео

19:53

На Android-смартфоны перекочует революционная функция от Apple Видео

19:32

Хакерские атаки и вирус Petya: Украина нанесла новый санкционный удар по России Видео

19:22

Встреча Байдена и Путина: почему отношения США и России не удалось перезагрузить мнение

18:44

-10 кг до конца лета: Наталья Могилевская рассказала, как хочет измениться

18:41

На Android вышла мобильная ролевая игра по "Ведьмаку" Видео

18:28

СНБО ввел полный пакет санкций против известных бизнесменов Фирташа и Фукса Видео

18:22

"Я - Ева": во Львове по парку бегала голая женщина и избивала людей Видео

18:14

Новая вспышка COVID-19 в Украине: в Минздраве предупредили украинцев и назвали сроки Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять