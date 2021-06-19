Масштабный потоп в оккупированной Ялте: один погибший, около 20 пострадавших

Наводнение в Ялте стало рекордным за 100 лет / Фото Reuters

Масштабный потоп в оккупированной Ялте принес разрушения и человеческие жертвы. Количество пострадавших достигло 11 человек, один погибший.

Как сообщила глава незаконной администрации города Янина Павленко, у всех пострадавших легкие повреждения. У одного человека состояние средней тяжести - прооперирован, у него перелом лодыжки. Погиб один один человек - мужчина 1995 года рождения, передают Новости Крыма.

Тем временем Крыминформ сообщает в Telegram, что количество пострадавших от непогоды в Ялте увеличилось до 18 человек. Одна женщина числится пропавшей без вести.

Оккупационные власти говорят, что ситуация в городе и в поселке Кореиз после потопа достаточно сложная. Людей могут начать эвакуировать.

87 домов оказались подтопленными, а по меньшей мере 281 человека, в том числе 49 детей, эвакуировали и "расселили в муниципальные пансионаты". На сайте Ростуризма заявили, что въезд в город, который раньше закрыли из-за наводнения, в настоящее время "осуществляется без ограничений".

Из-за наводнения частично пострадали ялтинские гостиницы и санатории. Также сообщается о затоплении "до самого потолка" ялтинского крокодиляриума, расположенного на цокольном этаже здания в центре города.

По словам директора учреждения Виктора Жиленко, "около 90% животных удалось эвакуировать", другие же "могут спастись и существовать в холодной воде". Работники пока не могут попасть в помещение крокодиляриума, поэтому информации о том, есть ли погибшие животные - нет.

Горожане публикуют в соцсетях видео потопа в Ялте. На кадрах видно, как поток воды сносит деревья, машины, МАФы и другие препятствия на своем пути. Город фактически "пошел под воду".

Как сообщалось, в захваченном Россией Крыму объявлен режим чрезвычайной ситуации. По причине длительных ливней на полуострове произошло наводнение. Больше всего пострадали Ялта и Керчь.

В оккупированной россиянами Ялте выпали три месячные нормы осадков (135 мм). Такого не было с 1922 года. В отдельных частях города нет света и водоснабжения.

В Керчи затопило около 300 домохозяйств, центральные улицы и городские больницы. Под водой оказалась часть трассы Таврида.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в аннексированном Крыму в один момент произошла ситуация, когда воды стало даже больше, чем нужно полуострову. При этом материковая Украина может столкнуться с проблемами глобального изменения климата. Государство уже работает над тем, чтобы предотвратить такой удар.

Напомним, мощные ливни затопили улицы Днепра и Одессы. Машины плавали на дорогах. Шквальный ветер свалил множество деревьев.

Добавим, на Кубани прошел огромный град. Осадки размером с куриное яйцо выпали в Павловском районе. В Сети возмутились видеокадрами местных жителей, которые снимали непогоду в то время, как на улице в затопленном дворе блуждал пес.