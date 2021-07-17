Европа страдает от наводнения: в Германии число жертв превысило сотню

В Германии число жертв наводнения исчисляется сотнями / Reuters

Количество жертв масштабного наводнения в западных районах Германии достигло 133. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

По информации полиции, как минимум 43 человека погибли в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия, как минимум 90 — в области Рейнланд-Пфальц. Ситуация резко обострилась 16 июля в городе Эрфтштадт недалеко от Кельна. Разрушены многие здания, власти опасаются многочисленных жертв.

Недавние ливни, которые шли с 12 июля на западе и юго-западе Германии, привели к сильному разрушительному наводнению. Немало городов и сел полностью затоплены и завалены деревьями и разбитыми машинами. Канцлер Ангела Меркель уже назвала ситуацию общенемецкой катастрофой.

От наводнений также страдают жители Бельгии , Нидерландов, Франции и Швейцарии.

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Напомним, ранее после рекордных ливней ряд стран Европы затопило. Число погибших возросло до более 80 человек, большинство жертв - на западе Германии. Десятки людей считаются пропавшими без вести. В Бельгии сообщили о смерти девяти человек, в том числе 15-летней девочки.

По состоянию на утро 16 июля жертвами наводнений в Германии стал уже 81 человек: 50 - в федеральной земле Рейнланд-Пфальц и 31 - в Северном Рейне-Вестфалии,