УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Европа страдает от наводнения: в Германии число жертв превысило сотню

17 июля 2021, 12:42

От жутких наводнений в разгар лета нынешнего года кроме жителей Германии также массово страдают жители Бельгии, Нидерландов, Франции и Швейцарии.

Наводнение
В Германии число жертв наводнения исчисляется сотнями / Reuters

Количество жертв масштабного наводнения в западных районах Германии достигло 133. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

По информации полиции, как минимум 43 человека погибли в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия, как минимум 90 — в области Рейнланд-Пфальц. Ситуация резко обострилась 16 июля в городе Эрфтштадт недалеко от Кельна. Разрушены многие здания, власти опасаются многочисленных жертв.

Недавние ливни, которые шли с 12 июля на западе и юго-западе Германии, привели к сильному разрушительному наводнению. Немало городов и сел полностью затоплены и завалены деревьями и разбитыми машинами. Канцлер Ангела Меркель уже назвала ситуацию общенемецкой катастрофой.

От наводнений также страдают жители Бельгии , Нидерландов, Франции и Швейцарии.

Читайте такжеОбрушился мост, затопило дороги: города Италии смывает наводнение

Реклама

Напомним, ранее после рекордных ливней ряд стран Европы затопило. Число погибших возросло до более 80 человек, большинство жертв - на западе Германии. Десятки людей считаются пропавшими без вести. В Бельгии сообщили о смерти девяти человек, в том числе 15-летней девочки.

По состоянию на утро 16 июля жертвами наводнений в Германии стал уже 81 человек: 50 - в федеральной земле Рейнланд-Пфальц и 31 - в Северном Рейне-Вестфалии,

новости Германии наводнение
Сейчас вы просматриваете новость «Европа страдает от наводнения: в Германии число жертв превысило сотню». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Звезда Крепостной Катерина Ковальчук взбудоражила откровенной фотосессией у бассейнаЗвезда Крепостной Катерина Ковальчук взбудоражила откровенной фотосессией у бассейна У МакSим обнаружили воспаление мозга и почек помимо пневмонииУ МакSим обнаружили воспаление мозга и почек помимо пневмонии День металлурга 2021: когда и как отмечают в Украине, поздравления для родных и коллег.День металлурга 2021: когда и как отмечают в Украине, поздравления для родных и коллег. Удар по Газпрому или "большая победа" Украины: суд в ЕС вынес решение по Северному потокуУдар по Газпрому или "большая победа" Украины: суд в ЕС вынес решение по Северному потоку Кремль решил побрататься с террористами ТалибанаКремль решил побрататься с террористами Талибана

Последние новости

12:45

Космический Джем Новое поколение - взрыв ностальгии с примесью пасхалок по Warner Bros

12:42

Европа страдает от наводнения: в Германии число жертв превысило сотню Видео

12:40

Последний рейс малайзийского Боинга: США призвали Россию признать ответственность за катастрофу Видео

12:29

"Вышел из больницы, но не из болезни": эпидемиолог назвала главную угрозу для переболевших COVID-19

11:57

В УЕФА обломали россиян по поводу карты Крыма и "Слава Украине" на футболках украинских клубов Видео

Реклама
11:17

Вертолет загорелся и рухнул в поле в Николаевской области: пилот и его помощник погибли

10:51

Четыре пассажира в реанимации: выяснились подробности ДТП с автобусом Киев-Вроцлав

10:23

Мишина заявила, что бросила Эллерта, он ответил скрином из Википедии

10:21

В Польше 2-летний мальчик из Украины утонул в озере: его папа и мама крепко спали после вечеринки

09:50

Встречи Зеленского с Байденом в июле не будет - СМИ Видео

09:46

Когда Казанская Летняя 2021: дата, история праздника и молитва Божьей Матери

09:18

ДТП с автобусом в Ровенской области: в больницу попали 16 человек

09:06

Зеленский одобрил закон о налоговой амнистии для украинцев

08:56

Всемирный день эмодзи: дата, интересные факты о смайликах

08:41

Ситуация с COVID-19 будет усугубляться: эпидемиолог озвучила прогноз на осень

08:35

В моде стрижка на средние волосы длинный боб – удачная прическа для стильного образа на каждый день Фото Видео

08:18

Коронавирус в Украине за сутки нашли у почти 600 человек, много госпитализаций

08:01

Когда Курбан-байрам 2021: дата и традиции праздника у мусульман

08:00

Худший сценарий для Украины: дипломат раскрыл планы США и Германии по Северному потоку-2 Видео

07:45

Путин – полностью выживший из ума кретин, он вооружён и очень опасен мнение

Реклама
07:40

Родители спокойно смотрели телевизор: на Тернопольщине при пожаре погибла 2-летняя девочка

07:10

Болезненный удар по России: политолог назвала сценарий союза Запад и Китая, уничтожающего Москву

06:30

Что будет происходить в МВД при новом министре мнение

06:02

Медики перечислили пять неочевидных симптомов рака Видео

05:44

Праздники в августе 2021 Украина: День Независимости, День ВСУ и День строителя - даты

05:28

Контрудар против гибридных угроз: Германия и Литва стянули войска к границам Беларуси

05:02

Все дело в пятнах: как выбрать арбуз и стоит ли покупать ранние ягоды

04:22

Бунт и хаос: эксперт объяснил, почему назначение Монастырского разрушит МВД Видео

03:02

Вот это находка: девочка нашла отправленное 37 лет назад послание в бутылке

02:16

Дети обманывают тесты на COVID-19 с помощью колы: в TikTok выложили инструкцию Видео

01:37

Елена Ющенко потрясла шикарными формами в крошечном бикини

01:12

"Полнейшая глупость": врач объяснила, почему принудительная вакцинация в Украине закончится плохо Видео

00:51

Ученые рассказали, как женщины могут определять среди мужчин любителей случайного секса Видео

00:19

Элина Свитолина похвалилась аппетитными формами и показала фото со свадьбы

16 июля, пятница
23:58

Врач рассказала, от каких болезней защищает черника Видео

23:23

Гороскоп совместимости: кто ваш идеальный партнер по знаку Зодиака Видео

22:55

Еще две страны ЕС открывают границы для украинцев Видео

22:35

Шок для родных: женщина родила ребенка с тремя головами

22:32

"Не могли уснуть всю ночь": немецкая спортсменка рассказала о сексе на Олимпийских играх Видео

21:53

На Украину налетит мощная гроза с ураганом Видео

Реклама
21:22

Недостаточно клетчатки: какие сигналы подает ваше тело Видео

21:13

Родителям грозит тюрьма: в Польше трагически погиб двухлетний украинец Видео

20:41

Как правильно замораживать ягоды на зиму: секреты и опасные ошибки Видео

20:27

Ксения Мишина бросила Александра Эллерта

19:55

Приметы на 17 июля: что нельзя делать в день Андрея Видео

19:28

"Дима, мы успели": маленький одессит с редким заболеванием получил самый дорогой укол в мире Видео

19:17

"Будут еще более жесткие ограничения": в СНБО анонсировали усиление карантина в Украине Видео

19:11

В мэрии Киева предупредили о подготовке к новому локдауну и ограничении работы транспорта Видео

19:01

Популярные схемы мошенничества в Facebook: специалисты рассказали, как не попасть на удочку

18:58

В Днепре мужчина прямо на дороге ударил водителя авто домкратом по голове Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять