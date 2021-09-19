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На Дніпропетровщині після сварки із дівчиною повісився хлопець

19 вересня 2021, 23:55

Дівчина повідомила до поліції про його наміри здійснити самогубство. Правоохоронці знайшли його повішеним на дереві в лісосмузі.

суїцид, самогубство
На Дніпропетровщині повісився підліток / gosnovosti.com

Сьогодні стало відомо про те, що в Дніпропетровській області виявили тіло 14-річного підлітка, який наклав на себе руки після того, як посварився зі своєю дівчиною, передає Інформатор із посиланням на власні джерела.

Інцидент трапився в місті Жовті Води. Відомо, що 18 вересня між 14-річним хлопчиком і його дівчиною виникла сварка. Під час конфлікту він сказав їй, що збирається повіситися, а потім пішов геть.

Дівчина повідомила до поліції про його наміри здійснити самогубство. Правоохоронці знайшли його повішеним на дереві у лісосмузі.

За попередніми даними, слідів насильницької смерті правоохоронці не виявили.

Тіло підлітка передали на судово-медичну експертизу.

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Раніше Главред писав про те, що в Одеській області трапився моторошний випадок - У Білгород-Дністровському районі була знайдена повішеною дівчина, якій виповнилося всього 22 роки.

У Нацполіції повідомили, що тіло дочки знайшла її ж мама. При цьому правоохоронці уточнили, що під час моніторингу інформації в Інтернеті були знайдені відомості про те, що за кілька днів до смерті дівчина була згвалтована.

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Днепропетровщина суїцид
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