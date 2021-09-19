На Днепропетровщине после ссоры с девушкой повесился парень

На Днепропетровщине повесился подросток / gosnovosti.com

Сегодня стало известно о том, что в Днепропетровской области нашли тело 14-летнего подростка, который покончил с собой после того, как поссорился со своей девушкой, передает Информатор со ссылкой на собственные источники.

Инцидент произошёл в городе Желтые Воды. Известно, что 18 сентября между 14-летним мальчиком и его девушкой возникла ссора. В ходе конфликта он сказал ей, что собирается повеситься, а затем ушел.

Девушка сообщила в полицию о его намерениях совершить самоубийство. Правоохранители нашли его повешенным на дереве в лесополосе.

По предварительным данным, следов насильственной смерти правоохранители не обнаружили.

Тело подростка передали на судебно-медицинскую экспертизу.

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Ранее Главред писал о том, что в Одесской области произошел жуткий случай - в Белгород-Днестровском районе была найдена повешенной девушка, которой исполнилось всего 22 года.

В Нацполиции сообщили, что тело дочери нашла её же мама. При этом правоохранители уточнили, что во время мониторинга информации в Интернете были найдены сведения о том, что за несколько дней до кончины девушка была изнасилована.