"Я не смогла ее полюбить": в Днепре женщина покончила с собой, оставив 2-месячного малыша

Мать оставила предсмертную записку.
В Днепре 29-летняя женщина совершила самоубийство, выпрыгнув из окна 5 этажа. По словам местных жителей, у погибшей остался двухмесячный ребенок, передает ресурс "Горсовет" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Инцидент случился в среду, 25 августа, на ж/м Тополь-2 (ул. Тополиная, 19). В квартире умершей полицейские нашли предсмертную записку, в которой было написано: "Я не смогла ее полюбить и так жить не могу".
Пока неизвестно, с кем останется ее 2-месячный ребенок. Так как об отце малыша или других родственниках не сообщают.
Правоохранители открыли уголовное производство за умышленное убийство с пометкой "самоубийство". Полицейские устанавливают причины суицида. Продолжаются следственные действия.
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Ранее сообщалось, что в Кривом Роге пожилая пара выпрыгнула из окна, держась за руки. 84-летний мужчина и его 83-летняя супруга погибли на месте от полученных травм.
В квартире сотрудники правоохранительных органов обнаружили предсмертную записку, где муж и жена просят никого не винить в своей смерти. Соседи сообщили, что пенсионеры были довольно известны в городе и их жители очень уважали.