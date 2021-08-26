"Я не смогла ее полюбить": в Днепре женщина покончила с собой, оставив 2-месячного малыша

Женщина скончалась на месте / фото "Наше місто"

В Днепре 29-летняя женщина совершила самоубийство, выпрыгнув из окна 5 этажа. По словам местных жителей, у погибшей остался двухмесячный ребенок, передает ресурс "Горсовет" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Инцидент случился в среду, 25 августа, на ж/м Тополь-2 (ул. Тополиная, 19). В квартире умершей полицейские нашли предсмертную записку, в которой было написано: "Я не смогла ее полюбить и так жить не могу".

Пока неизвестно, с кем останется ее 2-месячный ребенок. Так как об отце малыша или других родственниках не сообщают.

Правоохранители открыли уголовное производство за умышленное убийство с пометкой "самоубийство". Полицейские устанавливают причины суицида. Продолжаются следственные действия.

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Ранее сообщалось, что в Кривом Роге пожилая пара выпрыгнула из окна, держась за руки. 84-летний мужчина и его 83-летняя супруга погибли на месте от полученных травм.

В квартире сотрудники правоохранительных органов обнаружили предсмертную записку, где муж и жена просят никого не винить в своей смерти. Соседи сообщили, что пенсионеры были довольно известны в городе и их жители очень уважали.