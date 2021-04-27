На Донбасі підірвалося військове авто, в української армії втрати

На Донбасі підірвався автомобіль ЗСУ, загинув військовий / Фокус

На Донбасі військовий автомобіль ЗСУ підірвався на невідомому вибуховому пристрої у вівторок, 27 квітня. Унаслідок події один український військовий загинув, ще троє отримали травми.

Як повідомляє пресцентр командування операції Об'єднаних сил у Facebook, інцидент стався в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"Унаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав травми несумісні з життям. Ще три військовослужбовці отримали бойові травми", - йдеться у повідомленні.

Постраждалих військових доставили до медустанови й надали медичну допомогу. Стан здоров'я військовослужбовців оцінюється як задовільний.

На місці інциденту працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку Збройних сил України.

Обставини події уточнюються.

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