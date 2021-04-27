На Донбасі підірвалося військове авто, в української армії втрати

Унаслідок події один український військовий загинув, ще троє отримали травми.
На Донбасі військовий автомобіль ЗСУ підірвався на невідомому вибуховому пристрої у вівторок, 27 квітня. Унаслідок події один український військовий загинув, ще троє отримали травми.
Як повідомляє пресцентр командування операції Об'єднаних сил у Facebook, інцидент стався в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".
"Унаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав травми несумісні з життям. Ще три військовослужбовці отримали бойові травми", - йдеться у повідомленні.
Постраждалих військових доставили до медустанови й надали медичну допомогу. Стан здоров'я військовослужбовців оцінюється як задовільний.
На місці інциденту працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку Збройних сил України.
Обставини події уточнюються.
Загострення на Донбасі - про що йшлося раніше:
- 26 березня російські незаконні збройні формування обстріляли позиції ООС на Донбасі поблизу Шумів. Унаслідок ворожого вогню загинуло 4 українських військових. Через це президент України Володимир Зеленський закликав усіх лідерів країн нормандської четвірки докласти максимальних зусиль для того, щоб на Донбасі було повністю збережено режим припинення вогню.
- 30 березня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак зробив заяву, згідно з якою Росія підводить війська до кордонів України, мотивуючи свої дії планами щодо нових військових маневрів Захід 2021.
- 5 квітня бойовики на Донбасі обстріляли зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів українські позиції біля Авдіївки. Унаслідок ворожого обстрілу смертельне поранення отримав військовослужбовець Об'єднаних сил.
- Наступного дня бойовики атакували українських військових на Донбасі. Унаслідок мінометного обстрілу і підриву військового автомобіля загинули двоє військовослужбовців ЗСУ.