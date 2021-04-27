На Донбассе подорвался военный автомобиль, у украинской армии потери

В результате происшествия один украинский военный погиб, еще трое получили травмы.
На Донбассе военный автомобиль ВСУ подорвался на неизвестном взрывном устройстве во вторник, 27 апреля. В результате происшествия один украинский военный погиб, еще трое получили травмы.
Как сообщает пресс-центр командования операции Объединенных сил в Facebook, инцидент произошел в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
"В результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий из состава Объединенных сил получил травмы несовместимые с жизнью. Еще три военнослужащие получили боевые травмы", - говорится в сообщении.
Пострадавших военных доставили в медучреждение и предоставили медицинскую помощь. Состояние здоровья военнослужащих оценивается как удовлетворительное.
На месте инцидента работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины.
Обстоятельства происшествия уточняются.
Обострение на Донбассе - о чем сообщалось ранее:
- 26 марта российские незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции ООС на Донбассе вблизи Шумов. В результате вражеского огня погибли 4 украинских военных. Из-за этого президент Украины Владимир Зеленский призвал всех лидеров стран нормандской четверки приложить максимальные усилия для того, чтобы на Донбассе был полностью сохранен режим прекращения огня.
- 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сделал заявление, согласно которому Россия подводит войска к границам Украины, мотивируя свои действия планами по новым военным маневрам Запад 2021.
- 5 апреля боевики на Донбассе обстреляли из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов украинские позиции возле Авдеевки. В результате вражеского обстрела смертельное ранение получил военнослужащий Объединенных сил.
- На следующий день боевики атаковали украинских военных на Донбассе. В результате минометного обстрела и подрыва военного автомобиля погибли двое военнослужащих ВСУ.