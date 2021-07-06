На черзі - яблука, потім кавуни: Порошенко привіз на передову черешні

Порошенко вирушив на Донбас

Колишній президент України Петро Порошенко вирішив "підкорити Донбас" - під час своєї поїздки він погодував воїнів на передовій черешнею, а також відвідав український Нью-Йорк, пише Perepichka News.

Але в селищі Порошенка не впустили до місцевого музею.

За словами колишнього президента, під час свого візиту в Донбас він мав намір відвідати міський музей, будівля якого була побудована в 1910 році. Однак потрапити туди йому не вдалося, так як музей в день приїзду політика був закритий.

Порошенко в Facebook розповів, що це нібито зробили за указом президента України Володимира Зеленського.

"Таким вчинком Зеленський перетворюється на дрімучого Януковича. Вам це не допоможе. Ми все одно ще раз сюди заглянемо. Не витрачайте сили!",- прокоментував ситуацію Порошенко.

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Потім він взяв участь в урочистій церемонії встановлення таблички з новим найменуванням селища.

Раніше Главред писав про те, що п'ятий президент України під час поїздки до Туреччини зупинився в п'ятизірковому готельному комплексі Макс Роял Белек Гольф & Спа з видом на море і близькістю до головної визначної пам'ятки міста Белек - місцевої мечеті.

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Згідно з інформацією на туристичних ресурсах, Макс Роял Белек Гольф & Спа пропонує гостям номери, обладнані ТБ з плоским екраном, міні-баром, кондиціонером і безкоштовним Wi-Fi. Це досить популярний готель, у якого досить багато позитивних відгуків на туристичних майданчиках.