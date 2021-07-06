На Донбассе Порошенко покормил воинов черешней, а Зеленский "не пустил" его в музей

Порошенко отправился на Донбасс

Бывший президент Украины Петр Порошенко решил "покорить Донбасс" - во время своей поездки он покормил воинов на передовой черешней, а также посетил украинский Нью-Йорк, пишет Perepichka News.

В поселке произошел вопиющий случай: Порошенко не пустили в музей. Виноватым оказался Зеленский, который превратился в "дремучего Януковича" и личным указом запретил открывать перед ним дверь. Однако это не помешало бывшему гаранту торжественно повесить табличку "Нью-Йорк".

По словам Порошенко, в ходе своего визита в Донбасс он намеревался посетить городской музей, здание которого было построено в 1910 году. Однако попасть туда ему не удалось, так как музей в день приезда политика был закрыт.

Порошенко в Facebook рассказал, что это якобы сделали по указу президента Украины Владимира Зеленского.

"Таким поступком Зеленский превращается в дремучего Януковича. Вам это не поможет. Мы все равно еще раз сюда заглянем. Не тратьте силы!", — прокомментировал ситуацию Порошенко.

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Затем он принял участие в торжественной церемонии установки таблички с новым наименованием поселка.

Порошенко посетил поселок городского типа Нью-Йорк 6 июля в рамках рабочей поездки в Донбасс. Его сопровождали волонтеры, которые привезли военным 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде (ОГШБ) Вооруженных сил Украины коробки с ягодами.

Ранее Главред писал о том, что пятый президент Украины во время поездки в Турцию остановился в пятизвездочном отельном комплексе Макс Роял Белек Гольф & Спа с видом на море и близостью к главной достопримечательности города Белек - местной мечети.

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Согласно информации на туристических ресурсах, Макс Роял Белек Гольф & Спа предлагает гостям номера, оборудованные ТВ с плоским экраном, мини-баром, кондиционером и бесплатным Wi-Fi. Это довольно популярный отель, у которого достаточно много положительных отзывов на туристических площадках.

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