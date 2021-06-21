Порошенко "поймали" во время отдыха в шикарном турецком отеле

Петр Порошенко обедает в Макс Роял Белек Гольф & Спа / Страна

Пятый президент Украины во время поездки в Турцию остановился в пятизвездочном отельном комплексе Макс Роял Белек Гольф & Спа с видом на море и близостью к главной достопримечательности города Белек - местной мечети. Фотографии бывшего президента обнародовала Страна.

Согласно информации на туристических ресурсах, Макс Роял Белек Гольф & Спа предлагает гостям номера, оборудованные ТВ с плоским экраном, мини-баром, кондиционером и бесплатным Wi-Fi. Это довольно популярный отель, у которого достаточно много положительных отзывов на туристических площадках.

"Отель предоставляет такие услуги, как услуги консьержа, обслуживание номеров и терраса на крыше, чтобы сделать пребывание здесь еще более приятным. Также к услугам гостей бассейн и завтрак. У гостей, приехавших на автомобиле, есть доступ к бесплатной парковке", - говорится в описании отеля на туристических ресурсах.

В описаниях также делается акцент на близость к главной мечети города.

"Близкое расположение к Belek Town Mosque (2,1 км), популярной достопримечательности в Белеке, делает отель очень привлекательным для туристов", - нговорится в описании на сайте tripadvisor.

Ценники за тур в этот отель у украинских операторов стартуют от 213 тысяч гривен на двоих. Какую сумму заплатил за отдых пятый президент - неизвестно.

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Петро Порошенко принял участие в Анталийском дипломатическом форуме. Как утверждают в партии, организационные расходы гостей Форума взяли на себя организаторы.

В тоже время не совсем понятно, связано ли нынешнее пребывание Порошенко в гостинице с форумом либо он решил отдохнуть уже по своей программе после него.

Напомним, ранее в Лондоне на выступлении известного российского рэпера Face заметили молодого человека, похожего на младшего сына пятого президента Украины Петра Порошенко Михаила.

На кадрах видно, как молодой человек, похожий на Михаила Порошенко, поднялся на сцену, после чего Face прокричал - "русские в Лондоне".