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"Чувак очень жестко разъ***вался": рэпер Face заступился за сына Порошенко

3 марта 2020, 18:25

Музыкант призвал прекратить травлю.

Face заступился за сына Порошенко / Фото: коллаж КП

Российский музыкант Face заявил, что неожиданностью стала новость о международном скандале и травле, которые последовали после визита на его концерт в Лондоне младшего сына экс-президента Украины Петра Порошенко.

"Восемь дней назад я выступал в Лондоне и мне сказали, что был международный скандал по поводу того, что я кого-то себе на сцену вытащил. Мне абсолютно без разницы, чей ты сын, чья ты дочь. В гримерке ко мне подошли организаторы и сказали, что о-о-о здесь сын Порошенко. Я такой: Ладно, окей. Потом я выхожу на сцену и начинаю читать свой рэп, и смотрю, как в первом ряду чувак очень жестко месится, и у него на голове какой-то хэдбэнд, на котором написано то ли Фейс, то ли Гоша Рубчинский. Чувак очень жестко разъ***вался и очень часто, когда я нахожусь на своих концертах, я могу вытащить кого-то, если вижу, что чувак жестко месится и дать микрофон, чтобы человек пел", - цитирует рэпера КП.

По словам рэпера, на сына Порошенко абсолютно беспочвенно обрушилась критика, поскольку он со сцены ничего не кричал о русских. Он добавил, что сразу заметил нетрезвое состояние парня.

"Я крикнул "Русские в Лондоне" - этот человек ничего не кричал, кроме моей песни. Потом по ходу концерта этот пацан сам уже вылез на сцену и был жестко припитый на самом деле, скрывать не буду и прокричал мне: "Я сын Порошенко, давай поговорим после концерта", но ни с кем общаться после выступления я не стал, потому что время было уже полтретьего. Короче, СМИ перестаньте травить пацана, пацан красавчик, потому что слушает Фэйса", - подытожил музыкант.

Как ранее сообщалось, Петра Порошенко в буквальном смысле достали с вопросами о его сыне Михаиле. И он ответил журналистам.

Напомним, в Лондоне на выступлении известного российского рэпера Face заметили молодого человека, похожего на младшего сына пятого президента Украины Петра Порошенко Михаила.

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