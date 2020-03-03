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"Он вполне взрослый гандон": Порошенко объяснил поступок сына в Лондоне, в Сети его не поняли

3 марта 2020, 15:51

Петр Алексеевич отметил, что его сын не маленький мальчик, чтобы спрашивать у него разрешения.

Порошенко оценил поступок сына в Лондоне / скриншот из видео

Во вторник, 3 марта, пятого президента Украины Петра Порошенко в буквальном смысле достали с вопросами о его сыне Михаиле.

Отметим, вначале Петр Алексеевич не захотел комментировать информацию о выступлении своего сына Михаила вместе с российским рэпером Face на концерте в Лондоне.

Но потом его таки "раскрутила" на комментарий журналистка Радио Свобода.

"Если сын считает, что какой-то рокер, я его не знаю, выступает против оккупации Крыма... Говорит, что Крым есть Украина, выступает против власти Путина и поддерживает российскую оппозицию... А может он и про Путина будет петь? И вы считаете, что он маленький мальчик, чтобы спрашивать у меня разрешения?", - оценил ситуацию Порошенко.

Отметим, что Порошенко перешел с русского на украинский язык после слов "це пишуть, це пишуть!". А до этого говорил на чистом русском.

Отметим, в соцсетях комментарий Порошенко наделал шума.

"Он не маленький мальчик он вполне взрослый гандон!", - пишет пользователь Сети в Твиттере под сообщение Радио Свобода.

 "Та бреше курілка, як виховав, приблизно таке і вийшло. Мої діти українскі патріоти більше за мене, фільми озвучені ізиком не дивляться, книги купують виключно українські. Та й сам він у приваті користується ізиком. Це українці ущербні вважають його патріотом українським. Недолугі", - высказался Василий Гаврилюк.

"Цікаво, а хто платить за ці "виступи" хлопчика-студента на лондонскій сцені з мікрофоном?", - спросил Ролан Витушинский.

"Дякула не привык к таким вопросам, во время его президентства такой ху*ни не было,"привильные журналисты" задавали утвержденные вопросы)", - отметил Алекс Громов.

Читайте также"Толпа порохоботов": фанаты Порошенко накинулись на "слугу народа" у здания ГБРНапомним, ранее сообщалось, в Лондоне на выступлении известного российского рэпера Face заметили молодого человека, похожего на младшего сына пятого президента Украины Петра Порошенко Михаила.

Видео с концерта, который состоялся 21 февраля, опубликовал нардеп от фракции Слуга народа Александр Дубинский. На кадрах видно, как молодой человек, похожий на Михаила Порошенко, поднялся на сцену, после чего Face прокричал "русские в Лондоне".

Петр Порошенко Михаил Порошенко рэпер Face новости Украины
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