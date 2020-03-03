"Петушиной походкой": Порошенко сбежал от вопроса о выступлении сына в Лондоне - видео

Порошенко отказался комментировать выступление сына в Лондоне / скриншот из видео

Бывший президент Украины Петр Порошенко не захотел комментировать информацию о выступлении своего сына Михаила вместе с российским рэпером Face на концерте в Лондоне.

По информации, во вторник, 3 марта, Порошенко во время встречи с журналистами в кулуарах Верховной Рады отказался высказаться по поводу недавнего инцидента с участием его сына на концерте российского рэпера Face в Лондоне. Соответствующее видео опубликовал блогер Pavlovsky News.

К слову, ранее сын Михаил Порошенко уже попадал в скандал, когда появились его фото в реглане с надписью Russiа. Кадры были сделаны во время его обучения в Конкорд колледже в Британии. Экс-президент Петр Порошенко тогда объяснил это тем, что одежду с такой надписью его сын одел на Хэллоуин.

Отметим, в комментариях под видео украинцы оценили реакцию бывшего президента.

"Вот чмо...а главное как ушёл.. Самодоволенной петушинной походкой.. Урод", - пишет Елена Лосева.

"Хряк вонючий", - пишет Черкас Олесь.

"Молодец журналист . а петя делает вид что не слышит", - сказала Люба Максимчук.

Читайте также"Толпа порохоботов": фанаты Порошенко накинулись на "слугу народа" у здания ГБРНапомним, ранее сообщалось, в Лондоне на выступлении известного российского рэпера Face заметили молодого человека, похожего на младшего сына пятого президента Украины Петра Порошенко Михаила.

Видео с концерта, который состоялся 21 февраля, опубликовал нардеп от фракции Слуга народа Александр Дубинский. На кадрах видно, как молодой человек, похожий на Михаила Порошенко, поднялся на сцену, после чего Face прокричал "русские в Лондоне".