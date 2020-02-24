"Русские в Лондоне": парень, похожий на сына Порошенко, угодил в скандал

Концерт рэпера Face в Лондоне / Фото facebook.com/dubinskyi

В Лондоне на выступлении известного российского рэпера Face заметили молодого человека, который похож на младшего сына пятого президента Украины Петра Порошенко Михаила.

Видео с концерта, который состоялся 21 февраля, опубликовал нардеп от фракции Слуга народа Александр Дубинский. На кадрах видно, как молодой человек, похожий на Михаила Порошенко, поднялся на сцену, после чего Face прокричал "русские в Лондоне".

"Тем временем, человек похожий на сына Порошенко сообщает нам о том, что "русские в Лондоне". Концерт рэпера Face 21.02", - написал Дубинский.

Как отреагировали в Сети:

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Напомним, ранее сын Михаил Порошенко уже попадал в скандал, когда появились его фото в реглане с надписью Russiа. Кадры были сделаны во время его обучения в Конкорд колледже в Британии. Экс-президент Петр Порошенко тогда объяснил это тем, что одежду с такой надписью его сын одел на Хэллоуин.

Кроме того, в марте 2019 года в Сеть попало видео, на котором видно, как проводит свой досуг младший сын экс-президента Петра Порошенко Михаил. На кадрах видно, что парень вел себя неадекватно, по-видимому, находясь в состоянии алкогольного опьянения.