На Донбасі ворог вдарив по силах ООС з артилерії: серед бійців ЗСУ багато поранених

Окупнти РФ на Донбасі вдарили з артилерії / garmata.org

У понеділок, 26 липня, російські найманці на Донбасі порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції української армії із забороненого Мінськими угодами важкого артилерійського озброєння, в результаті чого 7 військовослужбовців Збройних сил України отримали поранення.

"В результаті обстрілу четверо військовослужбовців отримали осколкові поранення, ще троє - бойові травми. Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу. Стан здоров'я одного військовослужбовця-важкий, одного-середнього ступеня тяжкості, п'ять - задовільний", - повідомляє прес-центр штабу Операції об'єднаних сил в Facebook.

Під обстріл ворожої артилерії потрапили українські захисники в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід. Вони відкрили вогонь у відповідь у бік російських найманців.

"Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін", - підкреслюють в штабі ООС.

Зазначимо, що за даними колишнього радника Міністра оборони Юрія Бірюкова, по позиціях одного з підрозділів ЗСУ завдано артилерійського удару з 122-мм і 152-мм гармат.

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"Рознесли КСП (командно-спостережний пункт, - ред.) батальйону. Попередньо: 5 поранених, 2 травмованих, знищено 6 одиниць техніки. ( ... ) КСП бата знаходиться на видаленні 16-17 км від лінії фронту. Стріляли здалеку, стріляли дуже здалеку. І стріляли по наших точно-це ось за кількістю втрат зрозуміло. Таку стрілянину вести без постійного коригування ну ніяк. В повітрі були очі. Нахабно, спокійно, без перешкод. Довго" - додав він у Facebook.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі загинув один український військовий. Як повідомляє штаб ООС, він отримав поранення несумісні з життям.