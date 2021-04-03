На держТБ Білорусі образили українців і потролили Зеленського

Україна "загинається від злиднів", заявили пропагандисти Олександра Лукашенка.
На державному телебаченні Білорусі пройшла чергова "двохвилинка ненависті", присвячена Україні.
На телеканалі СТВ пропагандистка Олександра Лукашенка зробила образливі заяви на адресу українців, а також грубі висловлювання по відношенню до президента Володимира Зеленського.
Зокрема, українців звинуватили в тому, що вони нібито "лазять по смітниках" у пошуках їжі, а Україна "загинається від злиднів".
Емоційна пропагандистка заявила про те, що краще диктатура, ніж "продажна маріонеткова демократія".
"А поки Зеленський сидить в розкішному офісі, знімаючи стрімчики (а це, здається, одна з основних функцій президента України), люди лазять по смітниках у пошуках їжі", - сказала вона.
читайте такожНа держТБ Білорусі принизили Зеленського і назвали Україну "бандеростаном"
Що на держТБ Білорусі говорять про Україну:
- Нагадаємо, раніше в ефірі білоруського телеканалу Білорусь 1 ведучий передачі панорама прокоментував позицію України по відношенню до білоруської влади.
- Говорячи про події в сусідній країні, він назвав Україну країною "понівеченою демократією".
- При цьому співробітник Білоруської державної телекомпанії порадив Україні спочатку вирішити проблеми всередині своєї країни, а потім давати поради Білорусі.
- Крім того, на телебаченні в Білорусі сюжет про події в Україні протитрували написом "колишня УРСР".