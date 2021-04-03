На держТБ Білорусі образили українців і потролили Зеленського

У Білорусі жорстко потролили Володимира Зеленського / " ВладТайм"

На державному телебаченні Білорусі пройшла чергова "двохвилинка ненависті", присвячена Україні.

На телеканалі СТВ пропагандистка Олександра Лукашенка зробила образливі заяви на адресу українців, а також грубі висловлювання по відношенню до президента Володимира Зеленського.

Зокрема, українців звинуватили в тому, що вони нібито "лазять по смітниках" у пошуках їжі, а Україна "загинається від злиднів".

Емоційна пропагандистка заявила про те, що краще диктатура, ніж "продажна маріонеткова демократія".

"А поки Зеленський сидить в розкішному офісі, знімаючи стрімчики (а це, здається, одна з основних функцій президента України), люди лазять по смітниках у пошуках їжі", - сказала вона.

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Що на держТБ Білорусі говорять про Україну: