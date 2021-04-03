На госТВ Беларуси оскорбили украинцев и потроллили Зеленского

Украина "загибается от нищеты", заявили пропагандисты Александра Лукашенко.
На государственном телевидении Беларуси прошла очередная "двухминутка ненависти", посвященная Украине.
На телеканале СТВ пропагандистка Александра Лукашенко сделала оскорбительные заявления в адрес украинцев, а также грубые высказывания по отношению к президенту Владимиру Зеленскому.
В частности, украинцев обвинили в том, что они якобы "лазят по мусоркам и помойкам" в поисках еды, а Украина "загибается от нищеты".
Эмоциональная пропагандистка заявила о том, что лучше диктатура, чем "продажная марионеточная демократия".
"А пока Зеленский сидит в роскошном офисе, снимая стримчики (а это, кажется, одна из основных функций президента Украины), люди лазят по мусоркам, помойкам в поисках еды", - сказала она.
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Что на госТВ Беларуси говорят об Украине:
- Напомним, ранее в эфире белорусского телеканала Беларусь 1 ведущий передачи Панорама прокомментировал позицию Украины по отношению к белорусским властям.
- Говоря о событиях в соседней стране, он назвал Украину страной "истерзанной демократией".
- При этом сотрудник белорусской государственной телекомпании посоветовал Украине сначала решить проблемы внутри своей страны, а потом давать советы Беларуси.
- Кроме того, на телевидении в Беларуси сюжет о событиях в Украине протитровали надписью "бывшая УССР".