На госТВ Беларуси оскорбили украинцев и потроллили Зеленского

В Беларуси жестко потроллили Владимира Зеленского / "ВладТайм"

На государственном телевидении Беларуси прошла очередная "двухминутка ненависти", посвященная Украине.

На телеканале СТВ пропагандистка Александра Лукашенко сделала оскорбительные заявления в адрес украинцев, а также грубые высказывания по отношению к президенту Владимиру Зеленскому.

В частности, украинцев обвинили в том, что они якобы "лазят по мусоркам и помойкам" в поисках еды, а Украина "загибается от нищеты".

Эмоциональная пропагандистка заявила о том, что лучше диктатура, чем "продажная марионеточная демократия".

"А пока Зеленский сидит в роскошном офисе, снимая стримчики (а это, кажется, одна из основных функций президента Украины), люди лазят по мусоркам, помойкам в поисках еды", - сказала она.

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Что на госТВ Беларуси говорят об Украине: