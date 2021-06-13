На Херсонщині поліцейський на дорозі влаштував стрілянину у ветеранів АТО

На Херсонщині коп на дорозі влаштував стрілянину у ветеранів АТО / most.ks.ua

В Херсонській області поліцейський відкрив стрілянину по ветеранах АТО. Як повідомляють місцеві ЗМІ, нападника звуть Павло заєць і він співробітник главку Нацполіції в Дніпропетровській області.

Інцидент розпочався 12 червня близько 11:00 неподалік від села Цукури Каховського району на перехресті автодоріг Одеса - Мелітополь та Чаплинка - Нова Каховка. Водій авто, що їхало з боку Цукур у бік коробків не надав перевагу в русі іншому водієві, ніж створив аварійну ситуацію.

Тоді водій, якого підрізали, вирішив наздогнати порушника-Павла зайця. Але той у відповідь відкрив з травматичної зброї. Один з чоловіків отримав поранення в ногу, другий - в живіт. Як виявилося, обидва постраждалих-учасники АТО, як і сам поліцейський.

У той момент в авто було троє дітей, які сильно злякалися.

"В автомобілі знаходилося на той момент троє дітей, які до смерті злякалися і досі перебувають у шоковому стані. Чоловіків доставили в лікарню, де одного з них прооперували", ‒ йдеться в тексті.

Відкрито кримінальну справу. Розслідування триває.

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Нагадаємо, раніше 24 квітня у Дніпрі на площі Соборна сталася стрілянина, в результаті якої загинув 42-річний чоловік.

Невідомий чоловік здійснив кілька пострілів у бік водія автомобіля Toyota Land Cruiser, після чого з місця події втік.

Від отриманих поранень потерпілий помер у кареті швидкої медичної допомоги.