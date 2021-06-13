На Херсонщине коп на дороге устроил стрельбу в ветеранов АТО

На Херсонщие коп на дороге устроил стрельбу в ветеранов АТО / most.ks.ua

В Херсонской области полицейский открыл стрельбу по ветеранам АТО. Как сообщают местные СМИ, нападавшего зовут Павел Заяц и он сотрудник Главка Нацполиции в Днепропетровской области.

Инцидент начался 12 июня около 11:00 неподалеку от села Цукуры Каховского района на перекрестке автодорог Одесса - Мелитополь и Чаплинка - Новая Каховка. Водитель авто, ехавшее со стороны Цукур в сторону Коробков не предоставил преимущество в движении другому водителю, чем создал аварийную ситуацию.

Тогда водитель, которого подрезали, решил догнать нарушителя ‒ Павла Зайца. Но тот в ответ открыл из травматического оружия. Один из мужчин получил ранение в ногу, второй - в живот. Как оказалось, оба пострадавших - участники АТО, как и сам полицейский.

В тот момент в авто было трое детей, которые сильно испугались.

"В автомобиле находилось на тот момент трое детей, которые до смерти испугались и до сих пор находятся в шоковом состоянии. Мужчин доставили в больницу, где одного из них прооперировали", ‒ говорится в тексте.

Открыто уголовное дело. Расследование продолжается.

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Напомним, ранее 24 апреля в Днепре на площади Соборная произошла стрельба, в результате которой погиб 42-летний мужчина.

Неизвестный мужчина совершил несколько выстрелов в сторону водителя автомобиля Toyota Land Cruiser, после чего с места происшествия скрылся.

От полученных ранений потерпевший скончался в карете скорой медицинской помощи.