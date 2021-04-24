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Расстрелявшего мужчину в Днепре киллера засекли камеры видеонаблюдения

24 апреля 2021, 22:20
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Обнародовано фото оружия, из которого якобы был застрелен Анар Мамедов.

В Днепре расстреляли Анара Мамедова
Место убийства Анара Мамедова / dp.npu.gov.ua

В Днепре камеры видеонаблюдения зафиксировали подозреваемого в расстреле Анара Мамедова.

Убегая с места преступления киллер попал в объектив камеры видеонаблюдения, пишет Telegram-канал hyevuy_dnepr.

В частности, камера зафиксировали мужчину-брюнета, одетого в джинсы и серую футболку.

Также было обнародовано фото оружия, из которого якобы был застрелен Мамедов.

/ t.me/hyevuy_dnepr
/ t.me/hyevuy_dnepr

Убийство в Днепре:

  • 24 апреля в Днепре на площади Соборная произошла стрельба, в результате которой погиб 42-летний мужчина.
  • Неизвестный мужчина совершил несколько выстрелов в сторону водителя автомобиля Toyota Land Cruiser, после чего с места происшествия скрылся.
  • От полученных ранений потерпевший скончался в карете скорой медицинской помощи.
  • Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
  • Убитым по предварительным данным оказался 42-летний Анар Мамедов.
  • По данным СМИ, убитый и его брат Рамиз Мамедов руководили бандой, которая занимается поставками наркотиков по области.

новости Днепра заказное убийство Мамедов
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