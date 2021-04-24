Расстрелявшего мужчину в Днепре киллера засекли камеры видеонаблюдения

Место убийства Анара Мамедова / dp.npu.gov.ua

В Днепре камеры видеонаблюдения зафиксировали подозреваемого в расстреле Анара Мамедова.

Убегая с места преступления киллер попал в объектив камеры видеонаблюдения, пишет Telegram-канал hyevuy_dnepr.

В частности, камера зафиксировали мужчину-брюнета, одетого в джинсы и серую футболку.

Также было обнародовано фото оружия, из которого якобы был застрелен Мамедов.

/ t.me/hyevuy_dnepr

/ t.me/hyevuy_dnepr

Убийство в Днепре: