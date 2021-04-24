Расстрелявшего мужчину в Днепре киллера засекли камеры видеонаблюдения

Обнародовано фото оружия, из которого якобы был застрелен Анар Мамедов.
В Днепре камеры видеонаблюдения зафиксировали подозреваемого в расстреле Анара Мамедова.
Убегая с места преступления киллер попал в объектив камеры видеонаблюдения, пишет Telegram-канал hyevuy_dnepr.
В частности, камера зафиксировали мужчину-брюнета, одетого в джинсы и серую футболку.
Также было обнародовано фото оружия, из которого якобы был застрелен Мамедов.
Убийство в Днепре:
- 24 апреля в Днепре на площади Соборная произошла стрельба, в результате которой погиб 42-летний мужчина.
- Неизвестный мужчина совершил несколько выстрелов в сторону водителя автомобиля Toyota Land Cruiser, после чего с места происшествия скрылся.
- От полученных ранений потерпевший скончался в карете скорой медицинской помощи.
- Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
- Убитым по предварительным данным оказался 42-летний Анар Мамедов.
- По данным СМИ, убитый и его брат Рамиз Мамедов руководили бандой, которая занимается поставками наркотиков по области.
Автор: Алексей Тычина