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На Херсонщині підлітки систематично цькували вчительку: це відбилося на її здоров'ї

24 вересня 2021, 11:55
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Троє учнів середнього класу - дві дівчинки та хлопчик - систематично ображають і принижують гідність викладача перед іншими школярами. Їм закидають булінг.

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Під Херсоном школярі систематично знущаються над викладачем / ua.depositphotos.com

У Херсонській області учні однієї зі шкіл систематично знущалися з викладача. Через постійний булінг у педагога навіть погіршився стан здоров'я.

Інцидент стався в селищі Архангельське Високопільської територіальної громади. Як повідомляє пресслужба Нацполіції Херсонщини, керівник закладу повідомив, що троє учнів середнього класу - дві дівчинки і хлопчик - систематично ображають і принижують гідність викладача перед іншими школярами.

"За словами вчителя, учні на зауваження реагували зухвало, принижували її гідність перед іншими, висловлювали неповагу до дорослих, ігнорували прохання припинити такі дії. Це негативно впливало на здоров'я і стан педагога", - йдеться у повідомленні.

читайте такожПід Херсоном 14-річна школярка наковталася пігулок через булінг у школіКопи з'ясували, що підлітки здійснювали по відношенню до вчителя груповий булінг. Відносно їхніх батьків правоохоронці склали протоколи за ч.4 ст. 173-4 кодексу України про адміністративні правопорушення - булінг (цькування) учасника освітнього процесу.

Також ювенальні поліцейські провели з учасниками події профілактичні бесіди.

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Як повідомляв Главред, в Запорізькій області директора сільської школи звинуватили в цькуванні 5-класника.

У Миколаєві в одній зі шкіл сталося жорстоке побиття учня. Постраждалим виявився 12-річний школяр. З важкими травмами живота він потрапив до лікарні. Конфлікт стався між учнями одного класу. Однокласники напали і побили хлопчика.

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