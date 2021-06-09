На Херсонщині жінку визнали винною в аварії, в якій загинула її сім'я

На Херсонщині жінку визнали винною у ДТП, де загинула її родина/ Типовий Херсон

У Херсонській області, в місті Скадовськ, суд виніс вирок у справі про резонансній дорожньо-транспортній пригоді на трасі в обласному центрі. Про це повідомляє портал Типовий Херсон.

У зіткненні легковика і мікроавтобуса загинули чотири людини, троє з яких були дітьми. Винною визнали 45-річну жінку, яка і перебувала за кермом Volkswagen Golf.

Інцидент стався 13 серпня минулого року. Сім'я в легковому авто прямувала на відпочинок на морі. В аварії обвинувачена втратила чоловіка і двох синів 11 і 14 років. Загинув і 14-річний однокласник старшого сина жінки. Водій вантажного мікроавтобуса також постраждав і тривалий час лікувався.

Експерти встановили, що жінка-водій була тверезою,але небезпечно розігналася до 104-114, 9 км/год і на вигинчастій ділянці вилетіла на зустрічну смугу. Там вона зіткнулася з вантажівкою. Жінка визнала свою провину. Однак зазначила, що на дорозі не було розмітки, а швидкість була не вище 100 км/год.

Судді визнали її винною і засудили до п'яти років тюремного ув'язнення.

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Нагадаємо раніше в Херсонській області на автодорозі Одеса-Мелітополь-Новоазовськ в результаті зіткнення вантажівки з позашляховиком загинули чоловік з дружиною і їх шестирічна дочка. Загиблий був видатним діячем партії ВО Свобода.

Вижила тільки 16-річна старша дочка, яка знаходиться в несвідомому стані в лікарні