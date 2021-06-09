На Херсонщине женщину признали в виновной в аварии, в которой погибла ее семья

На Херсонщине женщину признали в виновной в ДТП, где погибла ее семья/ Типичный Херсон

В Херсонской области, в городе Скадовск, суд вынес приговор по делу о резонансном дорожно-транспортном происшествии на трассе в областном центре. Об этом сообщает портал Типичный Херсон.

В столкновении легковушки и микроавтобуса погибли четыре человека, трое из которых были детьми. Виновной признали 45-летнюю женщину, которая и находилась за рулем Volkswagen Golf.

Инцидент произошел 13 августа минувшего года. Семья в легковом авто направлялась на отдых на море. В аварии обвиняемая потеряла мужа и двух сыновей 11 и 14 лет. Погиб и 14-летний одноклассник старшего сына женщины. Водитель грузового микроавтобуса также пострадал и длительное время лечился.

Эксперты установили, что женщина-водитель была трезвой, но опасно разогналась до 104-114,9 км/ч и на изгибистом участке вылетела на встречную полосу. Там она столкнулась с грузовиком. Женщина признала свою вину. Однако отметила, что на дороге не было разметки, а скорость была не выше 100 км/ч.

Судьи признали ее виновной и приговорили к пяти годам тюремного заключения.

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Напомним ранее в Херсонской области на автодороге Одесса-Мелитополь-Новоазовск в результате столкновения грузовика с внедорожником погибли муж с женой и их шестилетняя дочь. Погибший был видным деятелем партии ВО Свобода.

Выжила только 16-летняя старшая дочь, которая находится в бессознательном состоянии в больнице