На Київщині блискавка "підбила" легковик: у Мережі показали фото

У Кагарлику блискавка "підбила" легкову машину / YouTube

У місті Кагарлик Обухівського району Київської області вирувала негода. Під час негоди блискавка влучила в легкову машину, яка їхала дорогою.

"Підбите" блискавкою авто стукнулося об дерево. Машину розвернуло, і вона перекрила рухи транспорту в обидва боки, повідомив Telegram-канал dtp.kiev.ua пізно ввечері у вівторок, 29 червня.

За його даними, в авто їхали чотири особи. Обійшлося без жертв.

"…в м. Кагарлик… блискавка влучила в авто, що рухалось, в салоні було четири пасажири, на щастя всі живі. Рух паралізований в обидві сторони…", – зазначається на каналі.

У Мережі також з'явилося фото з місця події. На знімку видно, що авто стоїть поперек дороги, і у нього пошкоджене переднє колесо.

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У Київській області блискавка "підбила" легкове авто / Скріншот

читайте такожСховалися під час грози під деревом: блискавка вбила хлопця та жінку на ЧеркащиніНагадаємо, наприкінці червня на Київщині вирувала негода. Зокрема, великий град був у містах Боярка та Фастів, а також у селі Бобриця.

На Київщині 29 червня прогнозувався дощ з грозою. У столиці у вівторок місцями була нетривала злива з сильним вітром.

Максимальна денна температура в регіоні очікувалася +28 градусів. Раніше в області була спека – стовпчики термометрів перевищували позначку у +30 градусів.