На Киевщине молния "подбила" легковушку: в Сети показали фото

В Кагарлыке молния "подбила" легковую машину / YouTube

В городе Кагарлык Обуховского района Киевской области бушевала непогода. Во время непогоды молния попала в ехавшую по дороге легковую машину.

"Подбитое" молнией авто стукнулось об дерево. Машину развернуло, и она перекрыла движения транспорта в обе стороны, сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua поздно вечером во вторник, 29 июня.

По его данным, в авто ехали четыре человека. Обошлось без жертв.

"...в г. Кагарлык… молния попала в авто, которое двигалось, в салоне было четыре пассажира, к счастью, все живы. Движение парализовано в обе стороны...", – отмечается на канале.

В Сети также появилось фото с места происшествия. На снимке видно, что авто стоит поперек дороги, и у него повреждено переднее колесо.

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В Киевской области молния "подбила" легковое авто / Скриншот

Напомним, в конце июня на в Киевской области бушевала непогода. В частности, крупный град был в городах Боярка и Фастов, а также в селе Бобрица.

На Киевщине 29 июня прогнозировался дождь с грозой. В столице во вторник местами был непродолжительный ливень с сильным ветром.

Максимальная дневная температура в регионе ожидалась +28 градусов. Ранее в области была жара – столбики термометров превышали отметку в +30 градусов.