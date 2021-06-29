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Работал в поле во время грозы: молния убила мужчину на Херсонщине

29 июня 2021, 11:43

Очевидцы говорят, что в руках у мужчины была металлическая мотыга.

гроза
Работал в поле во время грозы: молния убила мужчину на Херсонщине / flickr.com/[email protected]

Трагедия произошла в Херсонской области - возле села Чернянка Каховского района в местных жителей, которые работали в поле во время сильной грозы, ударила молния.

Как сообщает Depo.Харьков, один из работников, 35-летний мужчина, побежал искать укрытия. Очевидцы говорят, что в руках у него была металлическая мотыга. Внезапно мужчина получил удар молнии.

За полтора метра от него находился еще один работник хозяйства, который бросился на помощь. И также получил разряд, но менее мощный. Мужчина остался жив, и даже телесных повреждений не получил, разве что очень испугался.

На поле, которое стало местом трагедии, вызвали следственно-оперативную группу из Каховского райотдела Национальной полиции. Правоохранители подтвердили, что произошел именно несчастный случай. Однако в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции Херсонщины сообщили, что по факту нарушения требований законодательства об охране труда (часть 2 статьи 271 УК Украины) начато уголовное производство.

Отметим, молнии — серьёзная угроза для жизни людей и животных. Поражение человека или животного молнией часто происходит на открытых пространствах, так как электрический ток идёт по каналу наименьшего электрического сопротивления, что в общем случае соответствует кратчайшему пути "грозовое облако — земля".

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Поражение обычной линейной молнией внутри здания невозможно. Однако бытует мнение, что так называемая шаровая молния может проникать внутрь здания через щели и открытые окна, сообщает Википедия.

Ранее в Черкасской области в селе Софиевка во время грозы от удара молнии погибли два человека, которые отдыхали возле водоема. Еще одна женщина госпитализирована в больницу.

Также 8 июня в селе Малый Кривотин Житомирской области в одном из домов молния ударила девочку, 2006 года рождения, которая говорила по телефону. Сначала пострадавшая попала в реанимацию центральной больницы, а потом ее перевели в травматологическое отделение.

новости Херсона удар молнии
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