Спрятались во время грозы под деревом: молния убила парня и женщину в Черкасской области

Молния убила парня и женщину в Черкасской области / @ukrgmc.official

Трагедия произошла в Черкасской области – в селе Софиевка во время грозы от удара молнии погибли два человека, которые отдыхали возле водоема. Еще одна женщина госпитализирована в больницу.

Как рассказала пресс-секретарь Черкасского областного центра экстренной медицинской помощи Ирина Назарок в Facebook, три человека отдыхали возле водоема в селе за школой, а когда началась сильная гроза — спрятались под дерево.

Во время грозы молния ударила в дерево.

"На месте медики обнаружили, что от удара молнии погиб 23-летний парень и женщина около 55-ти лет. Еще одну 46-летнюю женщину медики, после оказания неотложной помощи, госпитализировали с электротравмой", — отметила Назарок.

Пострадавшая от удара молнии находится в сознании.

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Молния убила парня и женщину в Черкасской области / facebook.com/groups/emd.ck.ua

Отметим, молнии — серьёзная угроза для жизни людей и животных. Поражение человека или животного молнией часто происходит на открытых пространствах, так как электрический ток идёт по каналу наименьшего электрического сопротивления, что в общем случае соответствует кратчайшему пути "грозовое облако — земля".

Поражение обычной линейной молнией внутри здания невозможно. Однако бытует мнение, что так называемая шаровая молния может проникать внутрь здания через щели и открытые окна, сообщает Википедия.

Ранее сообщалось, в поселке Белгородка Киевской области 26 июня из-за удара молнии загорелся частный дом. Пострадавшых не было.

Также 8 июня в селе Малый Кривотин Житомирской области в одном из домов молния ударила девочку, 2006 года рождения, которая говорила по телефону. Сначала пострадавшая попала в реанимацию центральной больницы, а потом ее перевели в травматологическое отделение.