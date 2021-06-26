Под Киевом ударом молнии уничтожило жилой дом

В Киеве загорелся жилой дом

В поселке Белгородка Киевской области сегодня, 26 июня, из-за удара молнии загорелся частный дом, сообщает Телеграм-канал ДТП.kiev.ua.

"ЧП произошло в с. Белогородка. У частного дома загорелась крыша из-за разряда молнии, которая попала в нее", - говорится в сообщении.

На месте работают спасатели ГСЧС. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее Главред писал о том, что во вторник, 8 июня, в селе Малый Кривотин Житомирской области в одном из домов молния ударила девочку, 2006 года рождения, которая говорила по телефону.

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Сначала пострадавшая попала в реанимацию центральной больницы, а потом ее перевели в травматологическое отделение. По состоянию на 9 июня состояние здоровья девочки оценивалось как средней степени тяжести.

Напомним, в Украине непогода бушевала в ряде областных центров. В частности, из-за сильных дождей некоторые улицы оказались под водой в Житомире, Днепре, Херсоне, Харькове и в Мариуполе.