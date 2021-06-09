Атака молний, залитые дома: в Черновцах и на Житомирщине были погодные ЧП

В Черновцах в среду бушевала непогода / Скриншот

В Черновцах в среду днем, 9 июня, около получаса был ливень с грозой, шел град. Из-за ливня в центре города подтоплены улицы, в десятках домов залиты подвалы и подъезды. В областном центре молния попала в шпиль здания детской больницы и в дерево. В Житомирской области также было погодное чрезвычайное происшествие.

Из-за ливня в Черновцах были пробки, пишет УНИАН со ссылкой на сведения корреспондента.

Агентство уточнило, что в областном центре, в частности, подтопило такие улицы: Небесной сотни, Героев Майдана, Майдан Независимости и Главная.

Молния попала в шпиль здания детской больницы, которое признано историческим, и повредило крышу. По словам представителей администрации медучреждения, пожар не возник, поскольку деревянные конструкции чердака были обработаны раствором, который защищает от возгорания.

В Черновцах молния ударила в шпиль детской больницы / unian.net

Журналисты узнали от очевидцев, что еще одна молния попала в дерево, которое растет возле дома по адресу ул. Героев Майдана, 77.

В областном центре во время дождя также начала серьезно течь крыша гипермаркета.

Потоп в черновицком гипермаркете – видео с места происшествия

Читайте также"Роковые удары": на Черниговщине молнии подожгли зданияВо вторник, 8 июня, в селе Малый Кривотин Житомирской области в одном из домов молния ударила девочку, 2006 года рождения, которая говорила по телефону, говорится на странице Управления по вопросам гражданской защиты населения и оборонной работы Житомирской облгосадминистрации в Facebook.

Сначала пострадавшая попала в реанимацию центральной больницы, а потом ее перевели в травматологическое отделение. По состоянию на 9 июня состояние здоровья девочки оценивалось как средней степени тяжести.

Ранее в Украине непогода бушевала в ряде областных центров. В частности, из-за сильных дождей некоторые улицы оказались под водой в Житомире, Днепре, Херсоне, Харькове и в Мариуполе.