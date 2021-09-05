На Київщині вибухнув завод: є постраждалі

Вибух стався через поломку одного з котлів / НПУ

У неділю, 5 вересня, поблизу Білої Церкви стався надзвичайний інцидент. Вибухнув цукровий завод, розташований в селі Гребінки.

Як повідомили в главку поліції, НП сталася близько 16:00. В результаті парового вибуху, про який копам повідав фельдшер "швидкої" допомоги, постраждали 5 осіб.

Двоє потрапили до столичної лікарні, а ще трьох госпіталізували до місцевого медзакладу.

Попередньо, причиною аварії стала несправність одного з котлів.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі прогримів потужний вибух. Він стався в автомобілі. За попередньою інформацією, вибух стався в салоні автомобіля Subaru в районі переднього пасажирського сидіння. З місця події вилучено фрагменти страйкбольної гранати, а також пошкоджену сумку водія.