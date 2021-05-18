На Львівщині вчителька погрожувала школяреві ножем і змусила їсти папір

Педагог здійснювала психологічне насильство щодо дітей / REUTERS

У селі Солонка Львівської області учителька інформатики із сорокарічним стажем змусила семикласника з'їсти паперовий літачок і погрожувала відрізати дитині палець через відсутність ручки.

Батьки вважають поведінку педагога психологічним насильством над дітьми, вони написали заяву в поліцію, повідомляє ТСН.

"Кинули літачок, я підняв його і поклав на парту, вчителька подумала, що це я його кинув і змусила мене його з'їсти. Потім ще побачила, що у мене немає ручки, принесла ніж і сказала, що я кров'ю буду писати, палець виріже", – розповів потерпілий школяр Владислав Виборнов.

Деякі діти сміялися над інцидентом, а, наприклад, школярка Анна Драпінська, дуже злякалася. Про те, що сталося на уроці дівчинка розповіла мамі, а та написала в шкільному чаті.

За словами дітей, це не перший подібний інцидент – педагог і раніше їх обзивала і проклинала.

"Вчителька пішла в свою каптерку, повертається з ножем, замахнулася, але палець не травмувала. Вона бувало нас обзивала: там скотина, проклинала нас, але те що з ножем, це перший раз", - розповіла дівчинка Анна.

Вчителька інформатики забирає в учнів мобільні телефони, тому вони не могли зробити ані фото, ані відео того, що трапилося.

За словами батьків постраждалого хлопчика, інцидент у школі намагалися приховати. Класна керівниця кілька днів не відповідала на телефонні дзвінки. Дирекція теж мовчала до приїзду журналістів.

читайте також"Королева бомжів", "ходяча" булочка: на Львівщині директорка школи жорстко цькувала дітей на уроках"Якщо провина вчительки буде доведено, її притягнуть до адміністративної відповідальності. Булінг передбачає штраф від 850 до 1700 гривень або громадські роботи", – повідомив офіцер громади Роман Таратула.

Сама вчителька інформатики Надія Богданівна сказала, що це був такий жарт. Перед батьками Владислава жінка вибачилася і визнала, що вчинила неправильно, але і виправдалася – мовляв, діти зараз некеровані.

"Я хочу вибачитися, шкодую насправді за той інцидент. Нехай мені Бог простить, але це була спланована провокація, клас трішечки такий проблемний", – сказала жінка.

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