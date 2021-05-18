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На Львівщині вчителька погрожувала школяреві ножем і змусила їсти папір

18 травня 2021, 07:03

Інцидент у школі намагалися приховати. Класна керівниця кілька днів не відповідала на телефонні дзвінки. Дирекція теж мовчала до приїзду журналістів.

Школа
Педагог здійснювала психологічне насильство щодо дітей / REUTERS

У селі Солонка Львівської області учителька інформатики із сорокарічним стажем змусила семикласника з'їсти паперовий літачок і погрожувала відрізати дитині палець через відсутність ручки.

Батьки вважають поведінку педагога психологічним насильством над дітьми, вони написали заяву в поліцію, повідомляє ТСН.

"Кинули літачок, я підняв його і поклав на парту, вчителька подумала, що це я його кинув і змусила мене його з'їсти. Потім ще побачила, що у мене немає ручки, принесла ніж і сказала, що я кров'ю буду писати, палець виріже", – розповів потерпілий школяр Владислав Виборнов.

Деякі діти сміялися над інцидентом, а, наприклад, школярка Анна Драпінська, дуже злякалася. Про те, що сталося на уроці дівчинка розповіла мамі, а та написала в шкільному чаті.

За словами дітей, це не перший подібний інцидент – педагог і раніше їх обзивала і проклинала.

"Вчителька пішла в свою каптерку, повертається з ножем, замахнулася, але палець не травмувала. Вона бувало нас обзивала: там скотина, проклинала нас, але те що з ножем, це перший раз", - розповіла дівчинка Анна.

Вчителька інформатики забирає в учнів мобільні телефони, тому вони не могли зробити ані фото, ані відео того, що трапилося.

За словами батьків постраждалого хлопчика, інцидент у школі намагалися приховати. Класна керівниця кілька днів не відповідала на телефонні дзвінки. Дирекція теж мовчала до приїзду журналістів.

читайте також"Королева бомжів", "ходяча" булочка: на Львівщині директорка школи жорстко цькувала дітей на уроках"Якщо провина вчительки буде доведено, її притягнуть до адміністративної відповідальності. Булінг передбачає штраф від 850 до 1700 гривень або громадські роботи", – повідомив офіцер громади Роман Таратула.

Сама вчителька інформатики Надія Богданівна сказала, що це був такий жарт. Перед батьками Владислава жінка вибачилася і визнала, що вчинила неправильно, але і виправдалася – мовляв, діти зараз некеровані.

"Я хочу вибачитися, шкодую насправді за той інцидент. Нехай мені Бог простить, але це була спланована провокація, клас трішечки такий проблемний", – сказала жінка.

Булінг у школах - про що раніше писав Главред:

Булінг

Від англ. bullying (знущання, цькування). Це агресивне переслідування одного з членів колективу (особливо колективу школярів і студентів, але також і колег) з боку іншого або групи осіб.

18 грудня 2018 року Верховна Рада ухвалила закон Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню) (№ 8584). 19 січня закон про протидію булінгу набрав чинності.

Згідно закону, булінгом вважаються дії учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, зокрема із застосуванням засобів електронних комунікацій, які вчиняються щодо малолітньої або неповнолітньої особи або такою особою щодо інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути або була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров'ю потерпілого.

Законом запроваджується адміністративна відповідальність за булінг. Штрафами каратимуть не лише винуватців булінгу, а й директорів шкіл за неповідомлення поліції про випадки цькування.

школярі Львівська область буллінг новини України
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