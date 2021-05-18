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На Львовщине учительница угрожала школьнику ножом и заставила есть бумагу

18 мая 2021, 07:03
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Инцидент в школе пытались скрыть. Классная руководительница несколько дней не отвечала на телефонные звонки. Дирекция тоже молчала до приезда журналистов.

Школа
Педагог осуществляла психологическое насилие в отношении детей / REUTERS

В селе Солонка Львовской области учительница информатики с сорокалетним стажем заставила семиклассника съесть бумажный самолетик и угрожала отрезать ребенку палец из-за отсутствия ручки.

Родители считают поведение педагога психологическим насилием над детьми, они написали заявление в полицию, сообщает ТСН.

"Бросили самолетик, я поднял его и положил на парту, учительница подумала, что это я его бросил и заставила меня его съесть. Потом еще увидела, что у меня нет ручки, принесла нож и сказала, что я кровью буду писать, палец вырежет", – рассказал пострадавший школьник Владислав Выборнов.

Некоторые дети смеялись над инцидентом, а, например, школьница Анна Драпинская, очень испугалась. О том, что произошло на уроке девочка рассказала маме, а та написала в школьном чате.

По словам детей, это не первый подобный инцидент – педагог и раньше их обзывала и проклинала.

"Учительница пошла в свою каптерку, возвращается с ножом, замахнулась, но палец не травмировала. Она бывало нас обзывала: там скотина, проклинала нас, но то что с ножом, это первый раз", – рассказала девочка Анна.

Учительница информатики забирает у учеников мобильные телефоны, поэтому они не могли сделать ни фото, ни видео произошедшего.

По словам родителей пострадавшего мальчика, инцидент в школе пытались скрыть. Классная руководительница несколько дней не отвечала на телефонные звонки. Дирекция тоже молчала до приезда журналистов.

Читайте также"Королева бомжей", "ходячая" булочка: на Львовщине директор школы жестко травила детей на уроках"Если вина учительницы будет доказана, ее привлекут к административной ответственности. Буллинг предусматривает штраф от 850 до 1700 гривен или общественные работы", – сообщил офицер общины Роман Таратула.

Сама учительница информатики Надежда Богдановна сказала, что это была такая шутка. Перед родителями Владислава женщина извинилась и признала, что поступила неправильно, но и оправдалась – мол, дети сейчас не управляемые.

"Я хочу извиниться, жалею на самом деле за тот инцидент. Пусть мне Бог простит, но это была спланированная провокация, класс немножечко такой проблемный", – сказала женщина.

Буллинг в школах - о чем ранее писал Главред:

Буллинг

От англ. bullying (издевательство, травля). Это агрессивное преследование одного из членов коллектива (особенно коллектива школьников и студентов, но также и коллег) со стороны другого или группы лиц.

18 декабря 2018 года Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия буллингу (травле)" (№ 8584). 19 января закон о противодействии буллингу вступил в силу.

Согласно закону, буллингом считаются действия участников образовательного процесса, которые заключаются в психологическом, физическом, экономическом, сексуальном насилии, в том числе с применением средств электронных коммуникаций, которые совершаются в отношении малолетнего или несовершеннолетнего лица или таким лицом в отношении других участников образовательного процесса, вследствие чего мог быть или был причинен вред психическому или физическому здоровью потерпевшего.

Законом вводится административная ответственность за буллинг. Штрафами будут наказывать не только виновников буллинга, но и директоров школ за неуведомление полиции о случаях травли.

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