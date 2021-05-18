На Львовщине учительница угрожала школьнику ножом и заставила есть бумагу

Педагог осуществляла психологическое насилие в отношении детей / REUTERS

В селе Солонка Львовской области учительница информатики с сорокалетним стажем заставила семиклассника съесть бумажный самолетик и угрожала отрезать ребенку палец из-за отсутствия ручки.

Родители считают поведение педагога психологическим насилием над детьми, они написали заявление в полицию, сообщает ТСН.

"Бросили самолетик, я поднял его и положил на парту, учительница подумала, что это я его бросил и заставила меня его съесть. Потом еще увидела, что у меня нет ручки, принесла нож и сказала, что я кровью буду писать, палец вырежет", – рассказал пострадавший школьник Владислав Выборнов.

Некоторые дети смеялись над инцидентом, а, например, школьница Анна Драпинская, очень испугалась. О том, что произошло на уроке девочка рассказала маме, а та написала в школьном чате.

По словам детей, это не первый подобный инцидент – педагог и раньше их обзывала и проклинала.

"Учительница пошла в свою каптерку, возвращается с ножом, замахнулась, но палец не травмировала. Она бывало нас обзывала: там скотина, проклинала нас, но то что с ножом, это первый раз", – рассказала девочка Анна.

Учительница информатики забирает у учеников мобильные телефоны, поэтому они не могли сделать ни фото, ни видео произошедшего.

По словам родителей пострадавшего мальчика, инцидент в школе пытались скрыть. Классная руководительница несколько дней не отвечала на телефонные звонки. Дирекция тоже молчала до приезда журналистов.

Читайте также"Королева бомжей", "ходячая" булочка: на Львовщине директор школы жестко травила детей на уроках"Если вина учительницы будет доказана, ее привлекут к административной ответственности. Буллинг предусматривает штраф от 850 до 1700 гривен или общественные работы", – сообщил офицер общины Роман Таратула.

Сама учительница информатики Надежда Богдановна сказала, что это была такая шутка. Перед родителями Владислава женщина извинилась и признала, что поступила неправильно, но и оправдалась – мол, дети сейчас не управляемые.

"Я хочу извиниться, жалею на самом деле за тот инцидент. Пусть мне Бог простит, но это была спланированная провокация, класс немножечко такой проблемный", – сказала женщина.

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