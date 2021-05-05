Под Херсоном 14-летняя школьница наглоталась таблеток из-за буллинга в школе

Жертвой буллинга стала 8-ми классница местного интерната.
В Бериславском районе Херсонской области произошел инцидент, который едва не закончился трагедией. Жертвой буллинга стала 14-летняя школьница местного интерната.
Как рассказали в пресс-службе Национальной полиции Херсонской области, над девочкой постоянно издевались 17-летние старшеклассники.
По словам самой восьмиклассницы, в течение года, когда она училась в школе-интернате, трое подростков всячески ее унижали.
Этот факт подтвердили и родители девочки. Они говорят, что дочь отказалась ехать на учебу, после чего наглоталась таблеток.
"Потерпевшая рассказала, что она более года учится в интернате и все это время трое 17-летних старшеклассников издеваются над ней и всячески унижают. Это подтвердили и родители девочки. Они объяснили, что дочь отказывалась ехать на учебу, после чего наглоталась таблеток", — говорят в полиции.
Как оказалась, парни и раньше имели проблемы с законом из-за хулиганского поведения.
"Ювенальные полицейские выехали в учебное заведение, где четыре часа общались с руководством и учениками. Но как руководство, так и дети во всем обвиняли потерпевшую, якобы это она своим поведением провоцировала на оскорбления", - сообщили в полиции.
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В итоге некоторые ученики все же подтвердили, что трое парней оскорбляли девочку без причины.
А в руководстве школы добавили, что в заведении учатся дети с непростыми характерами и проблемами с поведением.
В отношении парней были составлены административные протоколы по ст. 173-4 "Буллинг (травля) участника образовательного процесса" Кодекса Украины об административных правонарушениях.
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Как ранее писал Главред:
- 16 февраля в Боярке (Киевщина) в местном лицее две ученицы седьмого класса приобрели в аптеке Дротаверин и приняли каждая по 40 таблеток в помещении школы.
- Девушек в бессознательном состоянии нашли одноклассницы, которые забили тревогу. В результате одна девушка скончалась, а другая находится в больнице. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.
- Через день аналогичный случай произошел в Умани. Восьмиклассницы принимали Дротаверин прямо в школе. Но уже по десять таблеток каждая - почему и отравление было куда мене сильным, чем в Боярке.