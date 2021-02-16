У Зеленского отреагировали на трагедию в лицее Боярки

Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба призвал родителей провести с детьми разъяснительную работу.
Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба отреагировал на сегодняшнее отравление лицеисток 7 класса в Боярке. Чиновник подозревает, что к инциденту могут быть причастны опасные интернет-игры, написал он в Facebook.
"По предварительным данным, есть подозрение, что эти случаи связаны с опасными "играми", которые распространяются в Интернете", - заявил он.
Кулеба призвал родителей провести с детьми разъяснительную работу об опасности таких "игр".
"Объясните, что "развлечения" онлайн несут опасные, а порой - необратимые последствия в реальной жизни", - добавил уполномоченный.
Инцидент, который произошел в Боярке, уже расследует полиция. Правоохранители установили, что девушки приняли по 40 таблеток Дротаверина после просмотра видео в одной из популярных социальных сетей. Полиция уже установила провизоров, которые продали медицинский препарат несовершеннолетним девушкам.
"Учитывая то, что Дротаверин отпускается без рецепта следователи незамедлительно направили письма в Гослекслужбу Украины о законности продажи лекарственных препаратов детям и Департаменту здравоохранения Киевской ОГА относительно предотвращения таких нарушений в будущем", - отметили в полиции.
Инциденты в школах – о чем сообщалось ранее:
- В Ясногорской общеобразовательной школе в Ровенской области произошло массовое отравление среди детей. По предварительный данным, они могли отравиться в школьной столовой.
- В городе Конотоп Сумской области учитель черчения одной из школ напал на восьмиклассницу непосредственно во время урока.
- Сегодня в городе Боярка в Киевской области произошла ужасная трагедия - две ученицы 7 класса лицея Гармония наглотались таблеток и отравились.
- Одна пострадавшая умерла, другая — в больнице. Об этом сообщает Киевская областная государственная администрация в Facebook.