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Под Киевом в лицее две семиклассницы приняли неизвестные вещества, одна из них умерла

16 февраля 2021, 16:18

Инцидент произошел в академическом лицее Гармония, который подчиняется Боярской территориальной громаде Фастовского района.

Скорая
Под Киевом в лицее две семикласницы приняли неизвестные вещества, одна из них умерла / УНИАН

Трагедия произошла в городе Боярка Киевской области во вторник, 16 февраля. Там две ученицы седьмого класса местного лицея приняли неизвестные вещества и отравились. Одна из девочек скончалась, вторая находится в больнице.

"Согласно оперативным данным, две ученицы седьмого класса приняли неизвестные вещества, в результате чего отравились. К сожалению, одну девочку не удалось спасти. А вторая школьница находится в больнице в состоянии средне стабильном", - сказано в сообщении на странице ОГА в Facebook.

Инцидент произошел в академическом лицее "Гармония", который подчиняется Боярской территориальной громаде Фастовского района.

Глава облгосадминистрации Василий Володин поручил профильным службам провести срочное расследование инцидента.

"Выражаю искренние слова соболезнования родителям пострадавших школьниц. Это ужасная трагедия, которая всколыхнула Киевскую область. Дал всем профильным службам поручения как можно быстрее выяснить все обстоятельства дела. На месте происшествия уже начала работать полиция", - сказал Володин.

Инциденты в школах – о чем сообщалось ранее:

дети отравление Боярка
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