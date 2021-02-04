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Смертельный пожар в COVID-реанимации больницы в Запорожье: вероятные причины трагедии

4 февраля 2021, 09:12
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Как говорят очевидцы, открытого огня не было, главной проблемой стал едкий дым.

В Запорожье произошел пожар в реанимации больницы / zp.dsns.gov.ua

Стали известны подробности пожара, который произошел в областной больнице в Запорожской области.

В пресс-службе ГСЧС в Запорожской области сообщили, что в 00.19 4 февраля возгорание на площади 20 кв. м было ликвидировано.

Во время поисково-спасательных работ пожарные обнаружили тела 4 людей, среди которых 1 медработник.

Известно, что еще 8 человек пожарным удалось эвакуировать из очага возгорания, из них 2 медработника были госпитализированы.

Для спасателей, контактировавших с больными, была проведена санобработка на посту дезинфекции, созданному на территории больницы.

Для тушения пожара привлекались 60 пожарных и 16 единиц спецтехники.

Ведется расследование. Причины возгорания устанавливаются.

Реакция Владимира Зеленского на пожар в COVID-больнице Запорожья

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на пожар, который произошел в запорожской инфекционной больнице, где лечат пациентов с COVID-19. Он выразил соболезнования родственникам и близким погибших, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Самое страшное, что эта трагедия произошла в больнице, в месте, где людям дарят здоровье. Теперь же трое пациентов и молодая врач там погибли. Есть пострадавшие. Мои искренние соболезнования. Государство будет исправлять эту ситуацию, чтобы предотвратить подобное в будущем", - заявил Зеленский.

В Офисе президента отметили, что в Запорожье вылетели министр здравоохранения Максим Степанов и первый заместитель председателя ГСЧС Олег Мельчуцький.

Пожар в областной больнице в Запорожье: версия прокуратуры

В Запорожской области начато расследование пожара, который произошел в реанимационном отделении инфекционной больницы, где находились больные с коронавирусом.

Стало известно еще о двух пострадавших: в больнице с ожогами и отравлением продуктами горения находятся анестезиолог и медбрат, сообщила в Facebook генеральный прокурор Ирина Венедиктова сегодня, 4 февраля.

"В реанимационном боксе COVID-отделение погибли трое пациенток и анестезиолог. Женщинам было 91, 76 и 64 года, врачу — 26. Все больные находились под аппаратами ИВЛ. Предварительная причина гибели — отравление угарным газом", — рассказала она.

Сейчас начато уголовное производство по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей (ч.2 ст. 270 УК Украины).

  • Пожар в запорожской областной больнице zp.dsns.gov.ua
  • Пожар в запорожской областной больнице zp.dsns.gov.ua
  • Пожар в запорожской областной больнице zp.dsns.gov.ua
  • Пожар в запорожской областной больнице zp.dsns.gov.ua
  • Пожар в запорожской областной больнице zp.dsns.gov.ua
  • Пожар в запорожской областной больнице zp.dsns.gov.ua
  • Пожар в запорожской областной больнице zp.dsns.gov.ua
  • Пожар в запорожской областной больнице zp.dsns.gov.ua

"Сообщение о возгорании поступило накануне в 23:29. В очаге опасности находились 12 человек. 8 человек спасены, 2 из них — еще один анестезиолог и медбрат пострадали в результате пожара. Пострадавшие с ожогами и отравлением продуктами горения доставлены в больницу", — сообщила Ирина Венедиктова.

Причины возгорания устанавливаются. По словам генпрокуроркы, уже допрошены 5 человек. Следственные действия продолжаются.

Вероятные причины трагедии: что говорят очевидцы

Как говорят очевидцы, открытого огня наружу видно не было. Главной проблемой стал едкий дым. "Моментально спасатели выносили людей, клали их на землю. Затем быстрые их забирали", — вспоминает очевидец Никита Парубец.

Как стало известно, возгорание возникло в отделении реанимации для больных коронавирус. Источник огня, в одной из палат. Пожарные одновременно пытались потушить пламя и спасти пациентов, большинство из которых были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, сообщает ТСН.

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Шесть больных удалось вынести на улицу. Также пожарные помогли выйти еще двум медработникам, которые отравились продуктами горения. Погибли четыре человека — это трое больных и врач, находившийся на дежурстве.

Пожар удалось потушить в течение часа. Больных, которых удалось спасти, доставили в других медицинских учреждений. Тела погибших имеют опознать медики. Известно, что эти люди не могли самостоятельно передвигаться. Причины возгорания выясняются. По информации ТСН, среди главных версий, рассматривают короткое замыкание электропроводов или неисправность медицинского оборудования.

Пожар в доме престарелых в Харькове:

  • В четверг, 21 января, в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже.
  • На месте пожара были обнаружены тела 15 человек, 9 человек спасли из огня.
  • Президент Украины Владимир Зеленский поручил членам правительства создать государственную комиссию под председательством министра развития громад и территорий Алексея Чернышева по выяснению причин пожара в доме престарелых в Харькове.
  • Также глава государства поручил главе МВД Арсену Авакову взять под личный контроль расследование уголовного производства по факту пожара в доме престарелых.
новости Запорожья масштабный пожар больница
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