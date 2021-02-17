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Смертельный челлендж набирает обороты: в Умани школьницы наглотались таблеток

17 февраля 2021, 20:58
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Девочки выпили по 10 таблеток Дротаверина и отравились.

Больница
В Умани 2 школьницы наглотались таблеток / pixabay

В Умани 2 школьницы наглотались таблеток и попали в больницу. Известно, что восьмиклассницы принимали Дротаверин прямо в школе.

Как сообщает Provce.ck.ua эту информацию подтвердила пресс-секретарь Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Ирина Назарок. Она отметила, что девушек госпитализировали в больницу.

"Действительно, был такой вызов на скорую... В больницу были доставлены двое детей с подозрением на отравление Дротаверином", - рассказала Ирина Назарок.

Две девочки выпили по 10 таблеток. Сейчас дети находятся под наблюдением медиков. Врачи оценивают их состояние как стабильное.

Читайте такжеПоявились новые подробности отравления школьниц в Боярке

"Полиция Умани устанавливает обстоятельства отравления двух восьмиклассниц. Девочки в стабильном состоянии, их жизни ничего не угрожает. Сейчас ими занимаются медики", - сообщила пресс-секретарь полиции Черкасской области Зоя Вовк.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и ювенальная превенция полиции Умани.

Что известно о челлендже в TikTok

  • В популярной сети TikTok появился челлендж с призывом выпить 40 таблеток, и посмотреть что будет. Автор видео не указывал конечный эффект от такого "эксперимента".
  • 16 февраля в Киевской ОГА сообщили, что в Боярке в академическом лицее Гармония две ученицы седьмого класса отравились неизвестным веществом.
  • Девушек в бессознательном состоянии нашли одноклассницы, которые забили тревогу. В результате одна девушка скончалась, а другая находится в больнице. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.
  • Оказалось, что на перемене ученицы приобрели в аптеке Дротаверин и приняли каждая по 40 таблеток в помещении школы.
  • Одна пострадавшая школьница умерла, другая попала в больницу.

Дротаверин

Лекарственное средство, обладающее спазмолитическим, миотропным, сосудорасширяющим, гипотензивным действием.

В больших дозах нарушает предсердно-желудочковую проводимость, снижает возбудимость сердечной мышцы, может вызвать остановку сердца и паралич дыхательного центра.

Обладает прямой кардиотоксичностью.

таблетки новости Умани
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