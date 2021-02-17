Смертельный челлендж набирает обороты: в Умани школьницы наглотались таблеток

Девочки выпили по 10 таблеток Дротаверина и отравились.
В Умани 2 школьницы наглотались таблеток и попали в больницу. Известно, что восьмиклассницы принимали Дротаверин прямо в школе.
Как сообщает Provce.ck.ua эту информацию подтвердила пресс-секретарь Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Ирина Назарок. Она отметила, что девушек госпитализировали в больницу.
"Действительно, был такой вызов на скорую... В больницу были доставлены двое детей с подозрением на отравление Дротаверином", - рассказала Ирина Назарок.
Две девочки выпили по 10 таблеток. Сейчас дети находятся под наблюдением медиков. Врачи оценивают их состояние как стабильное.
Читайте такжеПоявились новые подробности отравления школьниц в Боярке
"Полиция Умани устанавливает обстоятельства отравления двух восьмиклассниц. Девочки в стабильном состоянии, их жизни ничего не угрожает. Сейчас ими занимаются медики", - сообщила пресс-секретарь полиции Черкасской области Зоя Вовк.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и ювенальная превенция полиции Умани.
Что известно о челлендже в TikTok
- В популярной сети TikTok появился челлендж с призывом выпить 40 таблеток, и посмотреть что будет. Автор видео не указывал конечный эффект от такого "эксперимента".
- 16 февраля в Киевской ОГА сообщили, что в Боярке в академическом лицее Гармония две ученицы седьмого класса отравились неизвестным веществом.
- Девушек в бессознательном состоянии нашли одноклассницы, которые забили тревогу. В результате одна девушка скончалась, а другая находится в больнице. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.
- Оказалось, что на перемене ученицы приобрели в аптеке Дротаверин и приняли каждая по 40 таблеток в помещении школы.
- Одна пострадавшая школьница умерла, другая попала в больницу.
Дротаверин
Лекарственное средство, обладающее спазмолитическим, миотропным, сосудорасширяющим, гипотензивным действием.
В больших дозах нарушает предсердно-желудочковую проводимость, снижает возбудимость сердечной мышцы, может вызвать остановку сердца и паралич дыхательного центра.
Обладает прямой кардиотоксичностью.