Смертельный челлендж набирает обороты: в Умани школьницы наглотались таблеток

В Умани 2 школьницы наглотались таблеток / pixabay

В Умани 2 школьницы наглотались таблеток и попали в больницу. Известно, что восьмиклассницы принимали Дротаверин прямо в школе.

Как сообщает Provce.ck.ua эту информацию подтвердила пресс-секретарь Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Ирина Назарок. Она отметила, что девушек госпитализировали в больницу.

"Действительно, был такой вызов на скорую... В больницу были доставлены двое детей с подозрением на отравление Дротаверином", - рассказала Ирина Назарок.

Две девочки выпили по 10 таблеток. Сейчас дети находятся под наблюдением медиков. Врачи оценивают их состояние как стабильное.

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"Полиция Умани устанавливает обстоятельства отравления двух восьмиклассниц. Девочки в стабильном состоянии, их жизни ничего не угрожает. Сейчас ими занимаются медики", - сообщила пресс-секретарь полиции Черкасской области Зоя Вовк.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и ювенальная превенция полиции Умани.

Что известно о челлендже в TikTok

В популярной сети TikTok появился челлендж с призывом выпить 40 таблеток, и посмотреть что будет. Автор видео не указывал конечный эффект от такого "эксперимента".

16 февраля в Киевской ОГА сообщили, что в Боярке в академическом лицее Гармония две ученицы седьмого класса отравились неизвестным веществом.

Девушек в бессознательном состоянии нашли одноклассницы, которые забили тревогу. В результате одна девушка скончалась, а другая находится в больнице. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Оказалось, что на перемене ученицы приобрели в аптеке Дротаверин и приняли каждая по 40 таблеток в помещении школы.

Одна пострадавшая школьница умерла, другая попала в больницу.