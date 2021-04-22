"Сломали жизнь": в Запорожье затравленная учителями школьница покончила с собой

Полиция расследует самоубийство ребенка в Запорожье / УНИАН

В Запорожье полиция открыла уголовное дело после того, как местная школьница покончила с собой.

По словам пресс-офицера ГУНП в Запорожской области Елены Лебединской, проводится проверка о возможном доведении до самоубийства, передает Укринформ.

Трагедия произошла в Заводском районе Запорожья 4 апреля. Однако в полиции ситуацию прокомментировали после того, как появилось предсмертная записка, которую якобы оставила погибшая.

"Информация по факту публикации внесена в Единый реестр учета заявлений и сообщений граждан. Работниками Запорожского районного управления полиции проводится всесторонняя проверка по фактам возможного буллинг в учебном заведении", — прокомментировали в полиции.

Уголовное производство переквалифицировано со ст. 115 Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией "Самоубийство" на ст. 120 "Доведение до самоубийства" Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

В предсмертной записке школьницы, которую публикует издание Press-center, говорится, что в школе одноклассники и учителя ее травили и унижали.

"Мне уже так пох*й на вашу судьбу и что вы обо мне скажите, ведь меня больше нет. Ха. Как вам такое? У**ы, которые сломали меня и разрушили мою жизнь", - написала девочка.

/ press-center.news

/ press-center.news

Также в записке она рассказала, что в школе проводили опрос насчет буллинга, и она единственная анонимно сообщила о травле. В итоге весь класс списал это на шутку, и на это никто не обратил внимание.

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