На марші Безсмертного полку у Донецьку пронесли портрет діда Зеленського

Портрет Семена Зеленського в захопленому Донецьку пронесла адвокат Тетяна Монтян.
У захопленому російсько-терористичними військами Донецьку на ході Безсмертного полку, приуроченого до Дня перемоги, блогерка і адвокатка Тетяна Монтян пронесла портрет ветерана бойових дій Семена Івановича Зеленського, який боровся з нацизмом – дідуся президента України Володимира Зеленського.
На опублікованому у Мережі відео у Монтян запитали, чий портрет у неї в руках, після чого вона відповіла, що це портрет дідуся глави української держави Володимира Зеленського. При цьому вона звинуватила президента причетності до організації маршу дивізії СС Галичина у Києві.читайте такожЗеленський у День Перемоги над нацизмом звернувся до українців
"Нехай хоч дідусь прогуляється в Безсмертному полку, поки його онук влаштовує шабаш СС Галичина посеред Києва", - сказала вона.
Семен Іванович Зеленський
- За даними сайту-архіву Пам'ять народу, дідусь українського глави держави Семен Іванович Зеленський народився у 1924 році у місті Кривий Ріг. Під час Другої світової війни він командував мінометним взводом, а також був командиром стрілецької роти 174-го полку 57-ї гвардійської стрілецької дивізії.
- У 1994 році Семен Зеленський отримав два ордени Червоної зірки. Зеленський закінчив війну в званні гвардії лейтенанта.
- У військовій біографії Семена Зеленського йдеться про те, що з 23 січня по 9 лютого 1944 року він, командуючи мінометним взводом, придушив вогонь мінбатареї, а також двох станкових кулеметів і трьох ручних кулеметів нацистських військ.
- 1 лютого за селом Олександрівка були ліквідовані до 15 німецьких офіцерів і солдатів.
- Також вказується, що Зеленський відбив 4 ворожих атаки і зумів захопити трофейний склад.