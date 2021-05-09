На марші Безсмертного полку у Донецьку пронесли портрет діда Зеленського

Володимир Зеленський публікував фотографію з могили свого діда Семена Зеленського у 2019 році / facebook.com/zelenskiy95

У захопленому російсько-терористичними військами Донецьку на ході Безсмертного полку, приуроченого до Дня перемоги, блогерка і адвокатка Тетяна Монтян пронесла портрет ветерана бойових дій Семена Івановича Зеленського, який боровся з нацизмом – дідуся президента України Володимира Зеленського.

На опублікованому у Мережі відео у Монтян запитали, чий портрет у неї в руках, після чого вона відповіла, що це портрет дідуся глави української держави Володимира Зеленського. При цьому вона звинуватила президента причетності до організації маршу дивізії СС Галичина у Києві.читайте такожЗеленський у День Перемоги над нацизмом звернувся до українців

"Нехай хоч дідусь прогуляється в Безсмертному полку, поки його онук влаштовує шабаш СС Галичина посеред Києва", - сказала вона.

Семен Іванович Зеленський