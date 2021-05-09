На марше Бессмертного полка в Донецке пронесли портрет деда Зеленского

Владимир Зеленский публиковал фотографию с могилы своего деда Семена Зеленского в 2019 году / facebook.com/zelenskiy95

В захваченном российско-террористическими войсками Донецке на шествии Бессмертного полка, приуроченного ко Дню победы, блогер и адвокат Татьяна Монтян пронесла портрет боровшегося с нацизмом ветерана боевых действий Семена Ивановича Зеленского – дедушки президента Украины Владимира Зеленского.

На опубликованном в Сети видео у Монтян спросили, чей портрет у нее в руках, после чего она ответила, что это портрет дедушки главы украинского государства Владимира Зеленского. При этом она обвинила президента причастности к организации марша дивизии СС Галичина в Киеве.Читайте такжеЗеленский в День Победы над нацизмом обратился к украинцам

"Пусть хоть дедушка прогуляется в Бессмертном полку, пока его внук устраивает шабаш СС Галичина посреди Киева", - сказала она.

Семен Иванович Зеленский

По данным сайта-архива Память народа, дедушка украинского главы государства Семен Иванович Зеленский родился в 1924 году в городе Кривой Рог. Во время Второй мировой войны он командовал минометным взводом, а также был командиром стрелковой роты 174-го полка 57-й гвардейской стрелковой дивизии.

В 1994 году Семен Зеленский получил два ордена Красной звезды. Зеленский закончил войну в звании гвардии лейтенанта.

В военной биографии Семена Зеленского говорится о том, что с 23 января по 9 февраля 1944 года он, командуя минометным взводом, подавил огонь минбатареи, а также двух станковых пулеметов и трех ручных пулеметов нацистских войск.

1 февраля за селом Александровка были повержены до 15 немецких офицеров и солдат.

Также указывается, что Зеленский отбил 4 вражеских атаки и сумел захватить трофейный состав.

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