На Миколаєвщині прямо з людьми на борту зламався атракціон в парку

На Миколаєві прямо з людьми на борту зламався атракціон в парку / Нацполіція по Миколаївській області

У місті Вознесенськ (Миколаївська область) на одному з атракціонів в парку розваг стався інцидент, в ході якого постраждали кілька людей. Про це повідомив портал Вознесенський Вісник.

"Через кілька секунд після запуску екстремальної розваги автоматика дала збій. Як повідомляють свідки, через необачність оператора обладнання. Спочатку почали відкриватися кріплення безпеки, а потім піднялася огорожа, по якій почав бити "маятник" з людьми. В ході зіткнення постраждали кілька людей, одну людину забрала швидка, ще кілька з легкими тілесними ушкодженнями дочекалися приїзду правоохоронців", - йдеться в повідомленні.

Після поломки обладнання оператор і касирка зникли в невідомому напрямку. Місцеві жителі самостійно почали звільняти тих, хто знаходився в кріслах атракціону.

У паніці ще одна людина - для того, щоб зупинити двигуни, розбив вікно кабіни касира, через що отримав травму руки. Її також госпіталізували.

На місці події відпрацювали чиновники адміністрації Вознесенська і поліція з метою з'ясування всіх обставин. Вже відомо, що всі офіційні договори та документи з надання послуг є.

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Нагадаємо, раніше в Миколаївській області стався кричущий випадок - жінку з райцентру Новий Буг змусили забрати з лікарні ампутовані ноги її чоловіка.

Лікарі повідомили, що утилізація післяопераційних відході в- обов'язок родичів.