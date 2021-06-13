На Николаевщине прямо с людьми на борту сломался аттракцион в парке/ Нацполиция по Николаевской области

В городе Вознесенск (Николаевская область) на одном из аттракционов в парке развлечений произошел инцидент, в ходе которого пострадали несколько человек. Об этом сообщил портал Вознесенский вестник.

"Через несколько секунд после запуска экстремального развлечения автоматика дала сбой. Как сообщают свидетели, из-за неосмотрительности оператора оборудования. Сначала начали открываться крепления безопасности, а потом поднялась ограда, по которой начал бить "маятник" с людьми. В ходе столкновения пострадали несколько человек, одного человека забрала скорая, еще несколько с легкими телесными повреждениями дождались приезда правоохранителей", ‒ говорится в сообщении.

После поломки оборудования оператор и кассирша скрылись в неизвестном направлении. Местные жители самостоятельно начали освобождать тех, кто находился в креслах аттракциона.

В панике еще один человек ‒ для того, чтобы остановить двигатели, разбил окно кабины кассира, из-за чего получил травму руки. Его также госпитализировали.

На месте происшествия отработали чиновники администрации Вознесенка и полиция с целью выяснения всех обстоятельств. Уже известно, что все официальные договоры и документы по предоставлению услуг есть.

Читайте такжеВ Краматорске на аттракционе люди получили страшные травмы

Напомним, ранее в Николаевской области произошел вопиющий случай - женщину из райцентра Новый Буг заставили забрать из больницы ампутированные ноги ее мужа.

Врачи сообщили, что утилизация послеоперационных отходов — обязанность родственников.