Новий вид "бомб": на обстріл есмінця в Чорному морі відреагували Лондон і Київ

На обстріл британського есмінця в Чорному морі різко відреагував Київ / фото: dumskaya.net

У МЗС України та Міноборони Британії відреагували на завлення Росії про обстріл британського есмінця Defender сьогодні, 23 червня, біля мису Фіолент.

Однак росіяни, мабуть, стріляли "невидимими бомбами", адже британська сторона ніяких атак не зафіксувала.

Тим часом подібні заяви в МЗС України все одно розцінили як доказ російської агресії та провокацію з їхнього боку.

"Агресивна і провокаційна політика РФ в Чорному і Азовському морях, окупація і мілітаризація Криму становлять постійну загрозу Україні і союзникам. Саме тому я підкреслюю, що необхідна якісно нова взаємодія НАТО з Україною в Чорному морі", - написав глава МЗС України Дмитро Кулеба в Twitter.

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Обстріл британського есмінця Defender: реакція Великобританії

Британці заперечують "попереджувальний вогонь" від Росії. За офіційною заявою Британії, їхній корабель мирно прямує через територіальні води України, відповідно до міжнародного права.

"Попереджувальних пострілів по HMS Defender не проводилося. Корабель ВМС Великобританії здійснює мирний прохід через територіальні води України відповідно до міжнародного права", – йдеться в повідомленні Міноборони Британії.

Обстріл британського есмінця Defender: реакція Великобританії

Нагадаємо, 19 червня стало відомо, що в морський порт Одеси, яку омиває Чорне море, увійшли два бойових кораблі країн-членів військового-політичного блоку НАТО – британський есмінець Defender і нідерландський фрегат.

Вдень 23 червня росЗМІ з посиланням на співробітників прикордонної служби Федеральної Служби безпеки повідомили, що близько 12:10 вогонь у бік Defender нібито спочатку відкрив прикордонний сторожовий корабель РФ, а приблизно через десять хвилин літак скинув бомби.