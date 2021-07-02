На Одещині в колодязь зі сміттям впали батько та його 9-річний син: обидва загинули

Хлопчик пас худобу, але так і не повернувся додому. Пошуками дитини зайнявся його батько. Чоловік виявив тіло сина в покинутому колодязі та хотів його дістати.
У селі Козацьке Білгород-Дністровського району Одеської області батько і його малолітня дитина впали в 10-метровий колодязь, наповнений сміттям. Їх знайшли вже мертвими. За попередніми даними, причиною смерті батька і сина стали отруйні гази, що виділяються сміттям.
Повідомлення про інцидент Державна служба з надзвичайних ситуацій Одеської області отримала о 20:31 у четвер, 1 липня, передає пресслужба відомства.
На місце виклику одразу ж прибули рятувальники. Вони взяли із собою гірничо-рятувальне обладнання, системи для порятунку людей, мотузки і дихальний апарат.
З колодязя рятувальники дістали тіла двох осіб - чоловіка 1972 року народження та його сина 2012 року народження. Причина події та смерті встановлюються.
Місцеве видання Вessarabiainform інформує, що хлопчик зник 30 червня. Він пас худобу, але так і не повернувся додому. Пошуками дитини зайнявся його батько. Ймовірно, що чоловік виявив тіло хлопчика в покинутому колодязі зі сміттям і, намагаючись самостійно дістати сина з ями, він задихнувся.
Місцеві жителі розповіли, що спочатку намагалися самостійно дістати тіла, проте через різкий запах не могли спуститися навіть на пів метра вниз. Людям роз'їдало очі, вони починали задихатися.
Зазначимо, одразу після опублікування інформації про інцидент пресслужба ДСНС в Одеській області видалила допис про трагедію з соцмереж, проте журналісти встигли зробити скрін цієї інформації. Що стало причиною такого рішення - невідомо.
Як повідомляв Главред, у Дніпрі на вулиці Артеківській Амур-Нижньодніпровського району впала у каналізаційний колодязь 6-річна дитина. Рятувальники виявили хлопчика в колодязі на глибині приблизно шість метрів. Постраждалого госпіталізовано до Дніпропетровської обласної дитячої лікарні з попереднім діагнозом забій п'яти.