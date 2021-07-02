На Одещині в колодязь зі сміттям впали батько та його 9-річний син: обидва загинули

На Одещині чоловік і його малолітня дитина впали в колодязь зі сміттям / Фото ДСНС

У селі Козацьке Білгород-Дністровського району Одеської області батько і його малолітня дитина впали в 10-метровий колодязь, наповнений сміттям. Їх знайшли вже мертвими. За попередніми даними, причиною смерті батька і сина стали отруйні гази, що виділяються сміттям.

Повідомлення про інцидент Державна служба з надзвичайних ситуацій Одеської області отримала о 20:31 у четвер, 1 липня, передає пресслужба відомства.

На місце виклику одразу ж прибули рятувальники. Вони взяли із собою гірничо-рятувальне обладнання, системи для порятунку людей, мотузки і дихальний апарат.

З колодязя рятувальники дістали тіла двох осіб - чоловіка 1972 року народження та його сина 2012 року народження. Причина події та смерті встановлюються.

Місцеве видання Вessarabiainform інформує, що хлопчик зник 30 червня. Він пас худобу, але так і не повернувся додому. Пошуками дитини зайнявся його батько. Ймовірно, що чоловік виявив тіло хлопчика в покинутому колодязі зі сміттям і, намагаючись самостійно дістати сина з ями, він задихнувся.

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Місцеві жителі розповіли, що спочатку намагалися самостійно дістати тіла, проте через різкий запах не могли спуститися навіть на пів метра вниз. Людям роз'їдало очі, вони починали задихатися.

З колодязя рятувальники дістали тіло чоловіка 1972 року народження та його сина 2012 року народження / Фото ДержНС

Зазначимо, одразу після опублікування інформації про інцидент пресслужба ДСНС в Одеській області видалила допис про трагедію з соцмереж, проте журналісти встигли зробити скрін цієї інформації. Що стало причиною такого рішення - невідомо.

Як повідомляв Главред, у Дніпрі на вулиці Артеківській Амур-Нижньодніпровського району впала у каналізаційний колодязь 6-річна дитина. Рятувальники виявили хлопчика в колодязі на глибині приблизно шість метрів. Постраждалого госпіталізовано до Дніпропетровської обласної дитячої лікарні з попереднім діагнозом забій п'яти.