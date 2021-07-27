На Одещині жінка прогуляла з подругою гроші по кредиту і віддала сина-малюка в соцслужбу

Той самий хлопчик / Facebook / Діна Базиленко

У Білгород-Дністровському (Одеська область) жінка залишила свою однорічну дитину в службі у справах дітей - для того, щоб мати можливість розрахуватися з кредитом, який взяла на розваги в компанії. Про це в соцмережі Facebook написала співробітниця служби Діна Базиленко.

"У мене борги, мені треба розрахуватися, а з дитиною я не можу працювати, він заважає", — пояснила мати причини свого вчинку.

З'ясувалося, що жінка взяла кредит, щоб погуляти з подружкою. У службі у справах дітей попередили її, що допомоги на дитину від держави вона не отримуватиме, якщо відмовляється від дитини.

"І тут саме абсурдне: моментально ця горе-мати змінює свою думку і вже передумує залишати дитину", — написала Базиленко.

Проте, після недовгих роздумів, Жінка все-таки вирішила залишити малюка на піклування співробітниць служби.

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"Потрібно просто скасувати гроші за народжуваність, і тоді буде менше кинутих дітей", "Ну як так? Навіть тварини так не роблять. Як їй взагалі спиться. Янголятко, все буде добре", "Справжні матері своїх не кидають. А якщо кинула - значить не мати", - написали гнівні коментарі користувачі Facebook.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що мешканка Новоград-Волинського району Житомирської області залишила на тиждень без нагляду чотирьох неповнолітніх дітей.

Поліцейські разом із соціальними працівниками розшукали жінку у сусідньому районі. На момент зустрічі вона перебувала в нетверезому стані. Зараз її повернули додому і зобов'язали піклуватися про дітей.