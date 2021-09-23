На перервах між заняттями: педагог у Хмельницькому продавав заборонені речовини

Якщо його провину доведуть, то найближчі 10 років він проведе у в'язниці / facebook.com/policia.Khmelnytskoi.oblasti

У Хмельницькому поліцейські затримали педагога, який займався збутом амфетаміну. У викладача одного з ліцеїв міста поліцейські вилучили наркотичні засоби.

Чоловіка "на гарячому" спіймали 22 вересня, під час збуту чергової дози амфетаміну, повідомили у поліції.

Під час обшуків у 38-річного викладача вилучили гроші, отримані від злочинної діяльності, мобільний телефон, пристрої для вживання наркотиків, а також пакети і згортки з амфетаміном, "солями" та марихуаною.

Як виявилося, чоловік збував наркотики навіть на перервах між заняттями в навчальному закладі, де працював. Наразі вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу. Якщо його провину доведуть, то найближчі 10 років він проведе у в'язниці.

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