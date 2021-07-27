На Полтавщині чоловік убив та зґвалтував молоду дружину, тіло кинув у саду

Чоловік запідозрив, що дружина зраджує йому / Фото facebook Ангеліна Омельченко

У селі Беленченківка Гадяцької громади на Полтавщині правоохоронці затримали 27-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві дружини - 24-річної Ангеліни Омельченко. Жінку знайшли мертвою в яблуневому саду на околиці населеного пункту. На тілі виявлено сліди побиття. Також з'ясувалося, що її зґвалтували. Без матері залишилися двоє дітей.

Убивство сталося 25 липня, підозрюваного Олексія Білоусова затримали наступного дня. Він майже добу переховувався в одному з покинутих приміщень Беленченківки, повідомляє пресслужба поліції області.

Підозрюваного у вбивстві Олексія Білоусова затримали / Фото pl.npu.gov.ua

Місцеве видання Гадяч.City пише, що Олексій Білоусов бив і ґвалтував дружину вже не вперше.

"Чоловік бив Ангеліну вже два роки. Апогей стався, коли чоловік поїхав на заробітки і запідозрив, що дружина зраджує йому. Хоча, як стверджує інсайдер, про це не могло бути й мови - в маленькому селі все на долоні. І коли підозрюваний повернувся додому, сталася трагедія. У перший раз він побив Ангеліну ще в червні. Бив дуже сильно. Але дівчина не звернулася в поліцію. Другий епізод - 11 липня. А 25 липня Ангеліну знайшли мертвою", - йдеться у повідомленні.

Після інциденту 11 липня дівчина звернулася до Гадяцької міської лікарні з приводу побиття. При огляді виявилося, що її ще й зґвалтували. Про побиття Ангеліна заяву написала, а про зґвалтування - ні. Лише через деякий час поліцейські переконали її написати заяву і про це.

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Начальник ВП №1 Миргородського районного відділу поліції Петро Токар розповів, що було втрачено час на збір доказової бази, адже чоловіка мали затримати за статтею 208 КПК України.

Жителі Беленченківки кажуть, що принаймні зовні не помічали, що в цій родині щось не так. Діти нічого не говорили в садку про побиття матері. Сама жінка теж мовчала. На її сторінці в соцмережі в Facebook багато спільних фото з чоловіком і теплі слова до річниці весілля.

На даний момент Білоусову готують повідомлення про підозру у вбивстві, поєднаному зі зґвалтуванням. Також вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Санкція інкримінованої статті передбачає 10-15 років в'язниці або довічне позбавлення волі.

Як повідомляв Главред, 20 липня в Луцьку Волинської області сталося жорстоке подвійне убивство. 62-річний Василь Пилип'юк убив доньку та колишню дружину. Тіло дівчини знайшли в коридорі. Ймовірно, вона намагалася втекти. Її мати в момент нападу спала.

Місяць тому набув чинності вирок суду щодо чоловіка через домашнє насильство. Якби його не просто оштрафували, а відправили до в'язниці, то життя двох людей можна було б врятувати.

Раніше в невеликому містечку Теребовля в Тернопільській області 19 червня сталася трагедія. Чоловік вбив свою 28-річну дружину, а потім вкоторив собі віку. Сиротою залишилася трирічна дочка пари.